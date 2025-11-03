«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης

2025-11-03 13:16:46
Σταθερά στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του Σαββατοκύριακου παραμένει η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», η οποία βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 15%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και πάλι» με ποσοστό 10,1%, ενώ οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην τρίτη θέση με 8,1%.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» κατέγραψε 7,9%, ενώ το «Καλημέρα Είπαμε» περιορίστηκε στο 4,1%. Την ίδια στιγμή, το «Ραντεβού το ΣΚ» σημείωσε 4%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη των πρωινών εκπομπών του διημέρου.

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τους τηλεθεατές να δείχνουν σταθερή προτίμηση στην ενημερωτικο-ψυχαγωγική προσέγγιση του Νίκου Μάνεση, που διατηρεί την πρωτιά του για ακόμη μία εβδομάδα.



Πηγή: tvnea.com
