





Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η απογευματινή ζώνη, με το Deal να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση της ημέρας με 15,2%. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε ο Τροχός της Τύχης με 14,7%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των τηλεπαιχνιδιών.

Ισχυρή παρουσία σημείωσε και το Live News με 14,2%, ενώ το The Chase κατέγραψε 13,4%. Πολύ κοντά κινήθηκε το Ρουκ Ζουκ με 12,6%, ενώ το Οικογενειακές Ιστορίες σημείωσε 11,6%. Στα διψήφια παρέμεινε και το Cash or Trash με 11,2%.

Σε μονοψήφια ποσοστά κινήθηκαν το Διαχωρίζω τη Θέση Μου με 9,8% και το «Μαριχουάνα Stop» (ΣΚΑΪ) με 8,3%. Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 7,1%, το «5 x 5» με 4,2%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3,6% και το «Το ‘Χουμε!» με 3,4%.

Πηγή: tvnea.com