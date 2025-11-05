Το επεισόδιο με τον Απόστολο Γκλέτσο στο «Real View» έγινε viral, ο ηθοποιός αποχώρησε έντονα από το πλατό αφού διαφώνησε με το περιεχόμενο της συζήτησης, προκαλώντας κύμα σχολιασμών στα media. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέλυσε την κατάσταση στην εκπομπή «Happy Day», εξηγώντας γιατί, όπως είπε, «κινείσαι προσεκτικά» όταν τον έχεις καλεσμένο.Η αφορμή για την ένταση ήταν η συζήτηση γύρω από την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» και γενικότερα οι συζητήσεις για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο του θεάτρου. Η Σοφία Μουτίδου εξέφρασε απόψεις για το θέμα και σε κάποιο σημείο φέρεται να κάλεσε τον Γκλέτσο σε ευθύ τόνο, γεγονός που προκάλεσε την ενόχλησή του. Ο ηθοποιός αποχώρησε πετώντας το μικρόφωνο, κίνηση που κατέγραψαν όλα τα μέσα.Στην πρωινή εκπομπή του Alpha, η Σταματίνα τόνισε ότι η αιτία του ξεσπάσματος ήταν κυρίως ο χαρακτηρισμός «ψεύτης» που, όπως είπε, επανέλαβε η Μουτίδου προς τον Γκλέτσο, και η γενίκευση της συζήτησης που ακολούθησε. «Αυτός είχε προσβληθεί και παρεξηγηθεί», σχολίασε, εξηγώντας πως όταν κάποιος νιώθει προσβεβλημένος, αντιδρά έντονα.«Κινείσαι προσεκτικά γιατί θα απαντήσει» - τι εννοεί η ΤσιμτσιλήΚλείνοντας το σχόλιό της, η Σταματίνα ανέφερε ότι γνωρίζει τον Γκλέτσο από συνεντεύξεις που του έχει πάρει και πως είναι «οικοδέσποινα» που γνωρίζει καλά τον χαρακτήρα του: «Κινείσαι λίγο προσεκτικά γιατί ξέρεις ότι, αν τον τσιτώσεις με τον λάθος τρόπο, θα απαντήσει. Δηλαδή δεν είναι ένας συνεντευξιαζόμενος αναμενόμενος που θα συγκρατηθεί», είπε χαρακτηριστικά. Η παρατήρηση αυτή ερμηνεύει και το λόγο για τον οποίο ο διάλογος κλιμακώθηκε γρήγορα σε ένταση.Πηγή: tvnea.com