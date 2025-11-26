2025-11-26 10:29:04
Φωτογραφία για Σταματίνα Τσιμτσιλή για Βασίλη Μπισμπίκη: Ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν - Ήταν λαλίστατος
Τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης Μπισμπίκης στο «Στούντιο 4» σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με την τηλεοπτική της ομάδα, το πρωινό της Τετάρτης, στον αέρα του Happy Day στον Alpha.

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια στάθηκε σε δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη διάθεση του γνωστού ηθοποιού να τοποθετηθεί ανοιχτά για όλα όσα έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ένιωσε πολύ άνετα; Ήθελε πάρα πολύ να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν και είχε κρατήσει αρχικά χαμηλούς τόνους; Ένας συνδυασμός και των δύο; Πάντως, πραγματικά, ήταν λαλίστατος σε ότι είχε να κάνει μ’ αυτή την περιπέτεια που πέρασε”.

“Ο άνθρωπος ήθελε να τα πει. Το κομμάτι του τροχαίου και του τι έγινε, αν έγινε, πως έγινε, αν χόρευε με τη Δανάη και τι μπορεί να έγινε με τη Δέσποινα Βανδή ήταν κάτι που συζητήθηκε πολύ γι’ αυτόν χωρίς αυτόν”.


“Στο κομμάτι του τροχαίου κατάλαβα ότι έχει κάνει την αυτοκριτική του και κατάλαβε ότι έκανε λάθος γιατί είπε “έκανα λάθος, το αναγνωρίζω και το πλήρωσα ακριβά”. Δεν νομίζω ότι αδιαφόρησε για όλο αυτό που έγινε μετά”.

“Σ’ αυτή τη συνέντευξη τον είδα πολύ συνειδητοποιημένο, πολύ ξεκάθαρο. Μπορεί να λέει ότι “όντως δεν με νοιάζει η γνώμη του καθενός” αλλά στο θέμα του τροχαίου κατάλαβα ότι πήρε το μήνυμα. “Πλήρωσα τις συνέπειες, το πλήρωσα ακριβά και προχωράμε” είπε και καλά κάνει γιατί όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή” πρόσθεσε, επίσης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day το πρωινό της Τετάρτης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Τετάρτη, 26/11/2025: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 26/11/2025: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καινούργιου: «Που είναι αυτά τα ένδοξα πρωινά;
Κατερίνα Καινούργιου: «Που είναι αυτά τα ένδοξα πρωινά;
Θανάσης Πάτρας: Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι... - Οι Weekenders είχαν δυναμική...
Θανάσης Πάτρας: Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι... - Οι Weekenders είχαν δυναμική...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σκεφτόμουν πώς θα νιώθει η Βίκυ Καγιά που τα δύο projects που έκανε τα κάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σκεφτόμουν πώς θα νιώθει η Βίκυ Καγιά που τα δύο projects που έκανε τα κάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου...
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Αιχμές Γερμανού για Χριστοπούλου: «Χθες σε εμάς είπε ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και πουθενά, σήμερα βγήκε στην εκπομπή της Σίσσυς»
Αιχμές Γερμανού για Χριστοπούλου: «Χθες σε εμάς είπε ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και πουθενά, σήμερα βγήκε στην εκπομπή της Σίσσυς»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πειραματικό φάρμακο για την κοιλιοκάκη
Πειραματικό φάρμακο για την κοιλιοκάκη
«Μεγάλη ανατροπή στον ΣΚΑΪ: Ριάλιτι–θρύλος επιστρέφει με πρόταση στην...
«Μεγάλη ανατροπή στον ΣΚΑΪ: Ριάλιτι–θρύλος επιστρέφει με πρόταση στην...
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα ζωντανά στο MEGA
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα ζωντανά στο MEGA
ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Συντάξεις: Οι αυξήσεις σε 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά
Συντάξεις: Οι αυξήσεις σε 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά