Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα του Happy Day σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής (14/11) όσα είπε η Φαίη Μαυραγάνη στις τηλεοπτικές κάμερες.Η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη συνεπή και χαμηλών τόνων παρουσία της Μαυραγάνη στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η Τίνα Μεσσαροπούλου υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρξε μια περίοδος που οι σχέσεις της δημοσιογράφου με τον ΑΝΤ1 ήταν αρκετά τεταμένες.«Η Φαίη Μαυραγάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη, πολύ ευγενικά απάντησε στις ερωτήσεις των συναδέλφων και μίλησε για τη σκληρότητα της φετινής σεζόν. Η προοπτική ενός κοψίματος είναι κάτι που όλοι -λίγο ή πολύ- μπορεί να έχουμε ζήσει στην καριέρα μας και μας θυμίζει άσχημες στιγμές», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τον Δημήτρη Παπανώτα να επισημαίνει ότι αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο.«Ο κόσμος θέλει να μαθαίνει για την τηλεόραση, είναι αυτή η “κλειδαρότρυπα”. Είπε ότι δεν της έτυχε με τα νούμερα τηλεθέασης, μάλλον έχει ξεχάσει τις κακές στιγμές της τηλεόρασης. Η ίδια κάποια στιγμή είχε φύγει από τον ΑΝΤ1 με άσχημο τρόπο, όχι τώρα την τελευταία της φορά, παλαιότερα. Και είχε πει τότε μάλιστα ότι δεν κατάλαβε και ποτέ γιατί έφυγε. Γι’ αυτό και επέστρεψε», τόνισε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.«Αυτό λέγεται συνειδητή επιλεκτική μνήμη, δηλαδή αφήνεις πίσω αυτά που δεν θες να θυμάσαι, γιατί σου χαλάνε τη διάθεση. Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτής της λογικής. Δεν είπα να έχεις μνήμη χρυσόψαρου αλλά, αν έχεις σχέσεις με κάποιον και τον συγχωρείς για κάτι, ή το αφήνεις πίσω ή το έχεις πάντα ως κρατούμενο και επιστρέφεις», συμπλήρωσε στην τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.Πηγή: tvnea.com