2025-11-05 12:51:13

Ο Γιώργος Μερκουλίδης προχώρησε σε νέες δηλώσεις σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του νομικού εκπροσώπου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός δικηγόρος μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από τη νομική του ομάδα. Παράλληλα, τόνισε πως «το δίκαιο βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη».



«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα του κ. Μαζωνάκη. Νομίζω ότι στην επιστολή μου αναφέρω λεπτομερώς τους λόγους», ανέφερε ο Γιώργος Μερκουλίδης στην πρωινή εκπομπή. «Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε να προσφέρω κάτι περισσότερο σε επαγγελματικό επίπεδο και κατά συνέπεια οδηγήθηκα στην παραίτηση από τον χειρισμό των νομικών του υποθέσεων. Σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο του εύχομαι τα καλύτερα».



Ο δικηγόρος υπογράμμισε πως πέρα από τη συνεργασία τους, είχε αναπτύξει και προσωπική σχέση με τον τραγουδιστή. «Ως άνθρωπο τον συμπαθώ και τον εκτιμώ, γιατί πέρα από την επαγγελματική, αναπτύξαμε και μια προσωπική σχέση. Είχα και μια ανθρώπινη προσέγγιση στην τελευταία υπόθεση. Λειτούργησα και ως άνθρωπος πέρα από νομικός, αλλά θεωρώ ότι ήταν να του προσφέρω, το πρόσφερα. Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ και για αυτό σταμάτησα. Δεν χρειάζεται να βγουν όλα δημόσια, του εύχομαι τα καλύτερα». Δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα στο βίντεο που ακολουθεί, μετά το 3ο λεπτό.



Πηγή: tvnea.com



