Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταφεύγουν στον αστυνόμο Κομνηνό, ενώ εκείνος ανακρίνει τον Βλάσση για την δολοφονία της Ρεγγίνας Θωμοπούλου. Η Φρίντα βλέπει τον Βλάσση σε δύσκολη θέση και, κόντρα σε όλους, παίρνει την απόφαση να αναλάβει την υπεράσπισή του. Έτσι, θα μάθει από τον Βλάσση τη σχέση της Κυβέλης με τον θάνατο της Θωμοπούλου. Ο Άρης παγιδεύει τον Ρήγα για να κάνει την λάθος κίνηση, κανείς, όμως, δεν υποψιάζεται αυτόν που τους παρακολουθεί και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η Αλίκη μπαίνει στο δωμάτιο του Αλέξανδρου και βρίσκει τον φάκελο της υπόθεσης της Βασιλικής. Η μεγάλη αλήθεια για τον πραγματικό δολοφόνο της θα έρθει στο φως… Την ίδια στιγμή, σ’ ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η Σμαρούλα διαβάζει ένα γράμμα της Αλίκης, ενώ δίπλα της, εκείνος που όλοι έχουν για νεκρό, ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια του Η Αλίκη, οργισμένη, αντιμετωπίζει ευθέως την Σοφία για την δολοφονία της Βασιλικής και αποφασίζει να την καταδώσει στην αστυνομία, αψηφώντας πως δικαιοσύνη για τον Πέτρο και την οικογένειά του σημαίνει την καταστροφή της δικής της οικογένειας. Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα, όμως, παρά το θαύμα της επιστροφής του, τα προβλήματα υγείας παραμένουν. Οι πρωτοβουλίες του Άρη τον φέρνουν σε ρήξη με την Αλίκη, που τον κατηγορεί ότι κατέστρεψε το σχέδιο της αστυνομίας να αποκαλυφθεί πως ο Ρήγας Αλεξίου και ο Νίκος Μήχας είναι το ίδιο πρόσωπο. Η Ελπίδα φέρνει τα πράγματά της στο ξενοδοχείο για να μείνει με τον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης αντιμετωπίζει το αναπάντεχο: τη γυναίκα των ονείρων του να γίνεται εφιάλτης. Η σύλληψη του Βλάσση για τον φόνο της Θωμοπούλου ανησυχεί την Κυβέλη που τον επισκέπτεται στο κελί για να εξασφαλίσει τη σιωπή του. Η σχέση του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο φτάνει στο απροχώρητο και ο Χαραλάμπης αποφασίζει να κλέψει από το σπίτι του τα συμφωνητικά που υπέγραψαν οι πρόσφυγες…Η Αλίκη, τρελαμένη, κατηγορεί τον Ρήγα ότι αυτός εξαφάνισε τον φάκελο με την ομολογία του Αλέξανδρου για την ενοχή της Σοφίας. Η Λίτσα πυροβολεί τον Χαραλάμπη, αλλά ευτυχώς η σφαίρα τον παίρνει ξυστά. Εκείνος φεύγει τρέχοντας με τα υπογεγραμμένα συμβόλαια των προσφύγων στα χέρια, με σκοπό να τα κάψει. Η Αλίκη μπλοφάρει και καταφέρνει τον Αλέξανδρο να της πει την αλήθεια για την γνωριμία του με τον Άρη, μέσω του Χατζημήτρου. Η Αλίκη μιλάει στον Άρη για όσα έμαθε κι εκείνος της παραδέχεται πως είναι αλήθεια. Αυτό τους φέρνει πιο κοντά… όταν τους βλέπει η Φρίντα και γίνεται έξαλλη. Ο Πέτρος, εξαντλημένος ακόμη στο νοσοκομείο, επαναλαμβάνει μία και μόνη λέξη: «Αλίκη»... Ο Ρήγας βρίσκει ένα σημείωμα που γράφει «Nα είσαι στην σάλα στις δέκα». Παίρνει το όπλο του και κατεβαίνει… Ένα κομμάτι που παίζει στο πιάνο θα τον οδηγήσει σε εφιαλτικές στιγμές του παρελθόντος, με τον Διονύση να τον παρακολουθεί στενά. Η ίδια μουσική τον οδηγεί στο μυστικό δωμάτιο, μέσα στο οποίο θα βρει τη χρυσή κοσμηματοθήκη και ένα γράμμα από το παρελθόν…Το παρ’ ολίγον φιλί φέρνει αμηχανία στην Αλίκη και στον Άρη, ενώ πληγώνει την Φρίντα που ζητάει απ’ την Αλίκη εξηγήσεις, με τον Βλάσση να προσπαθεί να είναι συνεχώς δίπλα της. Ο Πέτρος ζητάει επίμονα την Αλίκη, οι δυνάμεις του, όμως, τον προδίδουν και ζητάει από την μητέρα του να της τηλεφωνήσει. Ο Ρήγας καταρρέει, καθώς κάποιος παίζει με τα μυστικά του γυρίζοντάς τον στο παρελθόν σε μια ιστορία που προσπαθούσε να ξεχάσει. Στο μεταξύ, η σύγκρουση ανάμεσα στον Χαραλάμπη και στον Χατζημήτρο είναι οριστική κι ο Χατζημήτρος, για να ευχαριστήσει την Μελίνα, βάζει στο σχολείο λουκέτο. Οι πράξεις του, όμως, φέρνουν μια απρόσμενη συμμαχία στον μαχαλά που κανείς δεν περίμενε. Η μέρα του γάμου του Ιορδάνη έχει φτάσει και ο Ιορδάνης κάνει ό,τι μπορεί για να τον αποφύγει… Το GrandHotel γεμίζει μουσική και χορό, χαρά και συγκίνηση, αλλά οι εξελίξεις φέρνουν πάλι τον αστυνόμο Κομνηνό στο ξενοδοχείο, καθώς οι υποψίες του για την δολοφονία της Ιουλίας Γιαχαλή αποδεικνύονται σωστές. Η Κυβέλη αποφασίζει να συζητήσει με την συμπεθέρα της τις οικονομικές εκκρεμότητες για την προίκα της Ελπίδας, την ίδια ώρα που ο Άρης, απελπισμένος από τη συμπεριφορά της Αλίκης, αποφασίζει να της εξομολογηθεί ανοιχτά τον έρωτά του…ΚΥΡΙΑΚΗ 09/11 με ΤΕΤΑΡΤΗ12/11 στις 21:00 στον ΑΝΤ1Πηγή: tvnea.com