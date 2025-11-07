2025-11-07 20:15:23
Φωτογραφία για Πάρκαρε στις γραμμές του τραμ και μπλόκαρε την κυκλοφορία για μία ώρα
Ένας 28χρονος πάρκαρε στις γραμμές του τραμ στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού για περίπου μία ώρα.news247.grΣύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και στη συνέχεια ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παρακώλυση sidirodromikanea
ΠΩΣ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
«Maestro 4»: Η ιστορία φτάνει στο τέλος της με έξι επεισόδια - Δύο νέα πρόσωπα στο κάστ
