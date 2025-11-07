2025-11-07 20:15:23

Ένας 28χρονος πάρκαρε στις γραμμές του τραμ στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού για περίπου μία ώρα.news247.grΣύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και στη συνέχεια ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παρακώλυση sidirodromikanea

