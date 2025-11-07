





Στη μέση της εκπομπής, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, η Άννα Κανδύλη θέλησε η ίδια να μοιραστεί on air την απόφαση που έχει πάρει: να μη συνεχίσει στην καθημερινή ροή του προγράμματος.

Ο Κώστας Τσουρός, φανερά φορτισμένος, προλόγισε τη στιγμή λέγοντας: «Στενοχωριέμαι με αυτό που θα ειπωθεί τώρα». Η Άννα Κανδύλη έσπευσε να τον καθησυχάσει, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος στεναχώριας και πως νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία τους. Στη συνέχεια εξήγησε δημόσια:

«Για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το καθημερινό. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε την βοήθεια μου θα είμαι εδώ. Θα παραμείνω στον ΣΚΑΪ που είμαι χρόνια. Ευχαριστώ τον σταθμό για την εμπιστοσύνη και την κατανόηση που μου δείχνει σε αυτή την απόφαση»

Ο παρουσιαστής συμπλήρωσε: «Εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Η απόφαση σου είναι γιατί δεν μπορείς να είσαι καθημερινά εδώ», με τη δημοσιογράφο να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να στείλει το δικό της μήνυμα προς όσους σχολίαζαν χωρίς να επικοινωνήσουν μαζί της:

«Να πω σε αυτούς που μιλάμε για εμένα χωρίς εμένα, δεν έχω κλείσει ποτέ το τηλέφωνό μου, όταν θέλετε κάτι να ρωτάμε εμένα όχι άλλους».

Η στιγμή ολοκληρώθηκε με μια τρυφερή δήλωση από τον Κώστα Τσουρό: «Ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Στα δικαστικά θέματα, εσένα θα βγάζουμε!», πριν η εκπομπή περάσει στις διαφημίσεις.

Πηγή: tvnea.com