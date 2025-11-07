2025-11-07 18:21:17
Φωτογραφία για Άννα Κανδύλη: Για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το καθημερινό - Θα παραμείνω στον ΣΚΑΪ



Στη μέση της εκπομπής, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, η Άννα Κανδύλη θέλησε η ίδια να μοιραστεί on air την απόφαση που έχει πάρει: να μη συνεχίσει στην καθημερινή ροή του προγράμματος.

Ο Κώστας Τσουρός, φανερά φορτισμένος, προλόγισε τη στιγμή λέγοντας: «Στενοχωριέμαι με αυτό που θα ειπωθεί τώρα». Η Άννα Κανδύλη έσπευσε να τον καθησυχάσει, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος στεναχώριας και πως νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία τους. Στη συνέχεια εξήγησε δημόσια:

«Για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το καθημερινό. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε την βοήθεια μου θα είμαι εδώ. Θα παραμείνω στον ΣΚΑΪ που είμαι χρόνια. Ευχαριστώ τον σταθμό για την εμπιστοσύνη και την κατανόηση που μου δείχνει σε αυτή την απόφαση»

Ο παρουσιαστής συμπλήρωσε: «Εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Η απόφαση σου είναι γιατί δεν μπορείς να είσαι καθημερινά εδώ», με τη δημοσιογράφο να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να στείλει το δικό της μήνυμα προς όσους σχολίαζαν χωρίς να επικοινωνήσουν μαζί της:

«Να πω σε αυτούς που μιλάμε για εμένα χωρίς εμένα, δεν έχω κλείσει ποτέ το τηλέφωνό μου, όταν θέλετε κάτι να ρωτάμε εμένα όχι άλλους».

Η στιγμή ολοκληρώθηκε με μια τρυφερή δήλωση από τον Κώστα Τσουρό: «Ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Στα δικαστικά θέματα, εσένα θα βγάζουμε!», πριν η εκπομπή περάσει στις διαφημίσεις.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέμπη: Αναβλήθηκε η δίκη των ελεγκτών που κατηγορούνται για την καθυστέρηση της σύμβασης 717 - Μεγάλη ένταση στο δικαστήριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέμπη: Αναβλήθηκε η δίκη των ελεγκτών που κατηγορούνται για την καθυστέρηση της σύμβασης 717 - Μεγάλη ένταση στο δικαστήριο
ΠΩΣ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΩΣ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ
Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ
Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πώς τα drones κάνουν τις υποδομές μεταφορών σε όλη την Ευρώπη ασφαλέστερες
Πώς τα drones κάνουν τις υποδομές μεταφορών σε όλη την Ευρώπη ασφαλέστερες
Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
"Το σόι σου" απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν “το έχει” : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν “το έχει” : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)