2025-11-07 13:56:31

Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής στο Buongiorno ότι όταν της ζητήθηκε να αλλάξει ώρα στον ΣΚΑΪ δεν είχε καμία γνώση για όσα κυκλοφόρησαν τότε στα ρεπορτάζ. Παρ’ όλα αυτά, ήξερε ήδη από καιρό ότι αργότερα θα άλλαζε κανάλι.



«Να πω κάτι. Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν όλοι ότι θα αλλάξουμε ώρα και εγώ η έρμη δεν το ήξερα. Το έγραφαν όλοι. Σας ορκίζομαι ότι δεν είχα ιδέα. Το ήξεραν οι άλλοι» ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά για τα τρεπορτάζ που διαρρέονται.



«Ήξερες, όμως, ότι θα αλλάξεις κανάλι» της είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την ίδια να απαντά θετικά.



Πηγή: tvnea.com



