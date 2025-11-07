2025-11-07 13:56:31
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής στο Buongiorno ότι όταν της ζητήθηκε να αλλάξει ώρα στον ΣΚΑΪ δεν είχε καμία γνώση για όσα κυκλοφόρησαν τότε στα ρεπορτάζ. Παρ’ όλα αυτά, ήξερε ήδη από καιρό ότι αργότερα θα άλλαζε κανάλι.

«Να πω κάτι. Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν όλοι ότι θα αλλάξουμε ώρα και εγώ η έρμη δεν το ήξερα. Το έγραφαν όλοι. Σας ορκίζομαι ότι δεν είχα ιδέα. Το ήξεραν οι άλλοι» ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά για τα τρεπορτάζ που διαρρέονται.

«Ήξερες, όμως, ότι θα αλλάξεις κανάλι» της είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την ίδια να απαντά θετικά.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το σόι σου απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Το σόι σου" απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο
Πώς τα drones κάνουν τις υποδομές μεταφορών σε όλη την Ευρώπη ασφαλέστερες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πώς τα drones κάνουν τις υποδομές μεταφορών σε όλη την Ευρώπη ασφαλέστερες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ
Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ
Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: Πρεμιέρα με «Αγορά Αυτοκινήτου» στον ΣΚΑΪ
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν “το έχει” : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν “το έχει” : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Hellenic Train : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα
Hellenic Train : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα
Το Live You πέρασε μπροστά χωρίς τον Κουσουλό στον αέρα...
Το Live You πέρασε μπροστά χωρίς τον Κουσουλό στον αέρα...
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή