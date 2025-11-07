2025-11-07 20:32:32

Τα γυρίσματα για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro», συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε Αθήνα και Παξούς, ενώ μέρος της παραγωγής θα μεταφερθεί και στην Ουγγαρία.



Ο δημιουργός, που κατέκτησε το διεθνές κοινό μέσα από τη συνεργασία με το Netflix όπου η σειρά προβλήθηκε με τον τίτλο «Maestro in Blue», ετοιμάζει ένα φινάλε αντάξιο της επιτυχίας της. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα επεισόδια, τελικά ο Παπακαλιάτης αποφάσισε να επεκτείνει την ιστορία σε έξι επεισόδια, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χώρος για την κορύφωση της πλοκής και των χαρακτήρων.



Ο τέταρτος κύκλος θα έχει πιο έντονα αστυνομικά στοιχεία, ενώ το δράμα και η ένταση θα κυριαρχούν σε κάθε επεισόδιο. Οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές θα κορυφωθούν, καθώς όλοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σκληρά διλήμματα και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μοίρα τους.



Στο καστ του νέου κύκλου θα προστεθούν δύο νέα πρόσωπα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, που αναμένεται να φέρουν νέες δυναμικές στις ήδη αγαπημένες σχέσεις των ηρώων.



Με το «Maestro 4», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζεται να δώσει ένα συγκλονιστικό και ολοκληρωμένο φινάλε στη σειρά που έκανε περήφανη την ελληνική τηλεόραση και ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο.



Πηγή: tvnea.com



