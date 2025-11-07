2025-11-07 20:32:32
O Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στο Breakfast@Star για το "Τότε και Τώρα" στον ΣΚΑΪ μαζί με την Έλενα Χαραλαμπούδη, αλλά και τα νούμερα τηλεθέασης.

Αρχικά ανέφερε: « Ήταν πολύ ευχάριστη η πρεμιέρα! Είχε μια φρεσκάδα, κάτι όμορφο και ευχάριστο. Είμαι ικανοποιημένος από την αρχή με τα γυρίσματα γιατί έχουμε φτάσει στο 9ο από τα σχεδόν 20 επεισόδια που έχουμε συζητήσει. Νομίζω ότι άρεσε και στον κόσμο. Η συνέχεια νομίζω πως θα είναι ακόμα καλύτερη, έχουμε δει και τα υπόλοιπα επεισόδια»

Και σε άλλο σημείο τόνισε: «Έχει δίκιο η Έλενα Χαραλαμπούδη πως εγώ την πρότεινα για να το κάνουμε μαζί. Είναι ένα πρόσωπο που το πιστεύω τηλεοπτικά γιατί απευθύνεται σε όλα τα κοινά με το “Τότε και Τώρα”. Δεν είναι το θέμα πως δεν θέλω να κάνω κάτι μόνος μου αλλά το τι πιστεύω και το πότε πρέπει να κάνεις κάποια βήματα. Γενικά όταν μοιράζεσαι είναι καλύτερα»

Και πρόσθεσε: «Δεν με αγχώνουν τα νούμερα, δεν ξέρω και να τα διαβάζω. Γενικά ούτε απογοητεύομαι ούτε και πετάω στα σύννεφα. Εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Μια ωραία κωμική ματιά πιστεύω πως είναι, φρέσκια»

Πηγή: tvnea.com
