2025-11-08 14:53:08
Φωτογραφία για Πέτρος Κωστόπουλος: «Πάγωσε» η Ελένη Τσολάκη με την απίστευτη φράση του στον αέρα- «Πουτ@@@ παντού»
Μία απίστευτη φράση είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1. Ο ίδιος διαφώνησε με τον όρο «εκπόρνευση» που χρησιμοποίησε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε δηλώσεις του και του ξέφυγε μία φράση που δεν έπρεπε.

Κατά τη διάρκεια του σχολιασμού των δηλώσεων του Στράτου Τζώρτζογλου, ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε μια φράση που πάγωσε τους πάντες και περισσότερο την Ελένη Τσολάκη, η οποία έμεινε άφωνη με αυτό που ακούστηκε στον αέρα.

«Το εκπόρνευση είναι… Μάλλον του έφυγε η έκφραση, δεν μπορεί! Εκπόρνευση σημαίνει “πουτ…ες παντού”», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Χαρακτηριστική είναι η έκφραση έκπληξης της Ελένης Τσολάκη Πηγή: tvnea.com
Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»: «Μου στήσατε παγίδα! Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς»
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Το Live You πέρασε μπροστά χωρίς τον Κουσουλό στον αέρα...
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
Πέτρος Κωστόπουλος: Είπα να βρω άλλα παιδάκια να παίζω τα Σαββατοκύριακα... - Θα έκανα late night αμισθί
Έτσι θα εμφανιστεί ο Πέτρος στο «GRAND HOTEL» - Πως θα κυλίσει η ιστορία;
Ανατροπή στα πρωινά του Σαββατοκύριακου - Πέρασε μπροστά η Ελένη Τσολάκη
Ο Exynos 2600 ΙΣΥΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ A19 Pro της Apple ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ 2nm GAA
Ικανοποίηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας για τη ψήφιση του άρθρου 86 του νόμου
«Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 πρώτες σε τηλεθέαση»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/11/2025)
Τηλεθέαση απογευματινών εκπομπών: Το «Deal» στην κορυφή
