Μία απίστευτη φράση είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1. Ο ίδιος διαφώνησε με τον όρο «εκπόρνευση» που χρησιμοποίησε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε δηλώσεις του και του ξέφυγε μία φράση που δεν έπρεπε.



Κατά τη διάρκεια του σχολιασμού των δηλώσεων του Στράτου Τζώρτζογλου, ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε μια φράση που πάγωσε τους πάντες και περισσότερο την Ελένη Τσολάκη, η οποία έμεινε άφωνη με αυτό που ακούστηκε στον αέρα.



«Το εκπόρνευση είναι… Μάλλον του έφυγε η έκφραση, δεν μπορεί! Εκπόρνευση σημαίνει “πουτ…ες παντού”», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.



