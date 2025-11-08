2025-11-08 14:16:02
ΟΙ ειδκικοί συζητούν τις εντυπωσιακές επιδόσεις του επερχόμενου επεξεργαστή της Samsung, του Exynos 2600, στη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, ο οποίος κατασκευάζεται με την τεχνολογία 2nm GAA.

Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας: Σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές από το Geekbench 6 multi-core test, ο Exynos 2600 καταναλώνει μόλις 7,6W, ποσότητα σημαντικά χαμηλότερη από τα 12,1W που κατέγραψε ο Apple A19 Pro στο ίδιο τεστ. Στο single-core test η κατανάλωση του Samsung ανέρχεται στα 3,6W.

Υπεροχή έναντι Ανταγωνιστών: Αυτή η χαμηλή κατανάλωση τον τοποθετεί σε ακόμη καλύτερη θέση στην κατάταξη αποδοτικότητας, ξεπερνώντας τον A19 Pro (ο οποίος ήταν προηγουμένως ο πιο αποδοτικός) και άλλους ανταγωνιστές όπως οι Snapdragon 8 Elite Gen 5 και Dimensity 9500.

Απόδοση ανά Watt: Ο Exynos 2600 εμφανίζει 30% αύξηση στο "performance per watt" σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον Exynos 2400.

Τεχνολογική Αιτία: Η μειωμένη κατανάλωση αποδίδεται στη μειωμένη διαρροή ρεύματος που προκύπτει από την κατασκευή στη διαδικασία 2nm GAA.

Επιδόσεις GPU: Αναφέρεται επίσης ότι στο GPU-centric benchmark GFXBench η κατανάλωση του επεξεργαστή φημολογείται πως είναι μόλις 5,4W.

Διαθεσιμότητα: Η μαζική παραγωγή έχει ξεκινήσει, και ο Exynos 2600 αναμένεται να τροφοδοτήσει ολόκληρη τη σειρά Samsung Galaxy S26, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου Ultra. Η σειρά Galaxy S26 αναμένεται να ανακοινωθεί στις 25 Φεβρουαρίου.



Ικανοποίηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας για τη ψήφιση του άρθρου 86 του νόμου
Ικανοποίηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας για τη ψήφιση του άρθρου 86 του νόμου
Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»: «Μου στήσατε παγίδα! Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς»
Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»: «Μου στήσατε παγίδα! Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς»
