ΟΙ ειδκικοί συζητούν τις εντυπωσιακές επιδόσεις του επερχόμενου επεξεργαστή της Samsung, του Exynos 2600, στη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, ο οποίος κατασκευάζεται με την τεχνολογία 2nm GAA.

Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας: Σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές από το Geekbench 6 multi-core test, ο Exynos 2600 καταναλώνει μόλις 7,6W, ποσότητα σημαντικά χαμηλότερη από τα 12,1W που κατέγραψε ο Apple A19 Pro στο ίδιο τεστ. Στο single-core test η κατανάλωση του Samsung ανέρχεται στα 3,6W.

Υπεροχή έναντι Ανταγωνιστών: Αυτή η χαμηλή κατανάλωση τον τοποθετεί σε ακόμη καλύτερη θέση στην κατάταξη αποδοτικότητας, ξεπερνώντας τον A19 Pro (ο οποίος ήταν προηγουμένως ο πιο αποδοτικός) και άλλους ανταγωνιστές όπως οι Snapdragon 8 Elite Gen 5 και Dimensity 9500.

Απόδοση ανά Watt: Ο Exynos 2600 εμφανίζει 30% αύξηση στο "performance per watt" σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον Exynos 2400.

Τεχνολογική Αιτία: Η μειωμένη κατανάλωση αποδίδεται στη μειωμένη διαρροή ρεύματος που προκύπτει από την κατασκευή στη διαδικασία 2nm GAA.

Επιδόσεις GPU: Αναφέρεται επίσης ότι στο GPU-centric benchmark GFXBench η κατανάλωση του επεξεργαστή φημολογείται πως είναι μόλις 5,4W.

Διαθεσιμότητα: Η μαζική παραγωγή έχει ξεκινήσει, και ο Exynos 2600 αναμένεται να τροφοδοτήσει ολόκληρη τη σειρά Samsung Galaxy S26, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου Ultra. Η σειρά Galaxy S26 αναμένεται να ανακοινωθεί στις 25 Φεβρουαρίου.

