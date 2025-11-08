2025-11-08 21:47:09

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με 230 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 19:05 στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία sidirodromikanea

