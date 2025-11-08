2025-11-08 21:47:09
Φωτογραφία για Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 με 230 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με 230 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 19:05 στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία sidirodromikanea
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
