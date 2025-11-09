





Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα…

Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Επεισόδιο 4

Ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), φοβισμένος και απεγνωσμένος με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, ζητάει βοήθεια από τον Δράκο (Γιώργος Χρανιώτης), τον αρχηγό της συμμορίας του. Κι ενώ ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) ανακρίνει τον Χρήστο (Μιχάλης Αρτεμισιάδης), ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) φοβούμενος τις εξελίξεις, προσπαθεί να δημιουργήσει άλλοθι για τον Άλκη (Νικόλας Χαλκιαδάκης). Μόνο που ο Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), αποφασίζει να πάει στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο Λευτέρης (Γιάννης Σύριος) κι εκεί θα τον περιμένει μια περίεργη συνάντηση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Επεισόδιο 5

Η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) ζητάει επίμονα να νοσηλευτεί ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) της ζητάει να μη δημοσιοποιήσει το θέμα. Την ίδια ώρα, η Αθηνά (Νάντια Σπηλιωτοπούλου) μαθαίνει από τη Βέρα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι υπάρχει ύποπτος για το ατύχημα του γιου της και ο Μανώλης (Νίκος Ψαρράς) πιέζει την Αστυνομία για απαντήσεις, προκειμένου να πάρει εκδίκηση. Η ευκαιρία θα του δοθεί όταν ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) μεταφέρεται για νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο με τον γιο του. Όλα είναι υπέρ του και ο «ένοχος» πολύ κοντά του.

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Απειρανθίτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Βασίλης Σπηλιόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Αναγνωστόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PROJECT: Λευτέρης Χαρίτος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS

Πηγή: tvnea.com