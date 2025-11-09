





Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο με τη Λένα», το οποίο κατέγραψε 16%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση στη ζώνη. Η θεματολογία της εκπομπής και ο δημοσιογραφικός της ρυθμός φαίνεται πως κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, δίνοντάς της ξεκάθαρο προβάδισμα.

Ακολούθησε η εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ, συγκεντρώνοντας 12,3%, διατηρώντας σταθερά τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις του δυναμικού κοινού.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Τώρα Μαζί» στο Open, το οποίο σημείωσε 4,8%, καταγράφοντας σαφώς χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την έντονη μάχη των πρωινών ενημερωτικών ζωνών του Σαββατοκύριακου, με το Mega να ξεχωρίζει και να κερδίζει την προτίμηση του κοινού.

Πηγή: tvnea.com