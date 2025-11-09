2025-11-09 15:08:08
Φωτογραφία για Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Mega Σαββατοκύριακο»

 





Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο με τη Λένα», το οποίο κατέγραψε 16%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση στη ζώνη. Η θεματολογία της εκπομπής και ο δημοσιογραφικός της ρυθμός φαίνεται πως κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, δίνοντάς της ξεκάθαρο προβάδισμα.

Ακολούθησε η εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ, συγκεντρώνοντας 12,3%, διατηρώντας σταθερά τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις του δυναμικού κοινού.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Τώρα Μαζί» στο Open, το οποίο σημείωσε 4,8%, καταγράφοντας σαφώς χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την έντονη μάχη των πρωινών ενημερωτικών ζωνών του Σαββατοκύριακου, με το Mega να ξεχωρίζει και να κερδίζει την προτίμηση του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην κορυφή της prime time το The Voice of Greece- Απίστευτο 0,4% σε 15' στην εκπομπή Παρέα
Στην κορυφή της prime time το The Voice of Greece- Απίστευτο 0,4% σε 15' στην εκπομπή Παρέα
Πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
Πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
Τηλεθέαση απογευματινών εκπομπών: Το «Deal» στην κορυφή
Τηλεθέαση απογευματινών εκπομπών: Το «Deal» στην κορυφή
Πρωινή Μάχη Τηλεθέασης: Στην Κορυφή η «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Μάχη Τηλεθέασης: Στην Κορυφή η «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το ΕΚΠΑ ανοίγει τον δρόμο στην ΑΙ – Δωρεάν πρόσβαση φοιτητών στο Google AI Pro
Το ΕΚΠΑ ανοίγει τον δρόμο στην ΑΙ – Δωρεάν πρόσβαση φοιτητών στο Google AI Pro
Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, η Κίνα και η Σαουδική Αραβία αποκαλύπτουν μνημειώδη αρχιτεκτονικά αριστουργήματα στον σχεδιασμό σιδηροδρομικών σταθμών, μετατρέποντας τους ταξιδιωτικούς κόμβους σε εμβληματικά ορόσημα
Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, η Κίνα και η Σαουδική Αραβία αποκαλύπτουν μνημειώδη αρχιτεκτονικά αριστουργήματα στον σχεδιασμό σιδηροδρομικών σταθμών, μετατρέποντας τους ταξιδιωτικούς κόμβους σε εμβληματικά ορόσημα
Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ-ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ...
Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ-ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ...
Συντάξεις: Γιατί αγωνιούν 100.000 συνταξιούχοι - Ποιοι παίρνουν 250 ευρώ επίδομα το Νοέμβριο και οι αυξήσεις του 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Γιατί αγωνιούν 100.000 συνταξιούχοι - Ποιοι παίρνουν 250 ευρώ επίδομα το Νοέμβριο και οι αυξήσεις του 2026 [πίνακες]
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 με 230 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 με 230 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.