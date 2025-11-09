2025-11-09 15:08:08
Την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών κατέκτησε για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, το οποίο σημείωσε 17% και άφησε σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ με 9,7%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega, που κατέγραψε 9,5%.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 7,8%.

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές: το «Ζω Καλύτερα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 5,3%, το «Ραντεβού το Σαββατοκύριακο» στο Open έφτασε το 3,6%, ενώ το «Καλημέρα Είπαμε» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 3,4%.



