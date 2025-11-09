2025-11-09 17:31:18

Ο ΟΑΣΘ έχει δρομολογήσει ειδικό σχέδιο για την εξυπηρέτηση των επιβατώνΚλειστό θα παραμείνει το μετρό της Θεσσαλονίκης για έναν μήνα λόγω δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά και ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ενισχύεται με μια νέα λεωφορειακή γραμμή, την 58Μ. Η νέα γραμμή εξπρές, θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας.huffingtonpost.grΕκεί, θα γίνεται μετεπιβίβαση θα γίνεται σε

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ