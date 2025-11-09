Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Companytable.tv-table { width: 80%; margin: 25px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; table-layout: fixed; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: 700; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση Mega ΣαββατοκύριακοMEGA16% ΚαλημέραΣΚΑΪ12,3% Τώρα ΜαζίOpen4,8% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha17% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ9,7% Χαμογέλα και Πάλι!MEGA9,5% Πρωινό ΣαββατοκύριακοΑΝΤ17,8% Ζω ΚαλάΣΚΑΪ5,3% Ραντεβού το ΣΚOpen3,6% Καλημέρα Είπαμε;ΕΡΤ13,4% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση Ελληνική ΤαινίαStar17,6% Ο Τροχός της Τύχης (επανάληψη)Star14,1% Ελληνική ΤαινίαΑΝΤ113,1% Καλύτερα Δεν ΓίνεταιAlpha12,3% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ112% The ChaseMEGA11,1% Kitchen LabAlpha8,8% Εξελίξεις ΤώραMEGA8,6% Star SystemStar6,6% Pet StoriesΣΚΑΪ4,5% Μαμά ΔεςΕΡΤ13,5% Weekend LiveΣΚΑΪ3,3% Happy Hours ΠΡΕΜΙΕΡΑOpen3,1% Generation ΣΚΕΡΤ11,2% PRIME TIME ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση The Voice of GreeceΣΚΑΪ20,8% Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;ΑΝΤ112,2% Τρομεροί ΓονείςAlpha10,4% Άκης Food TourAlpha9,7% Το Σόι Σου (επανάληψη – 1η ώρα)Alpha10,6% Το Σόι Σου (επανάληψη – 2η ώρα)Alpha12,8% Αλ Τσαντίρι Νιουζ (επανάληψη)MEGA10% Ελληνική ΤαινίαMEGA8,9% #ΠαρέαΕΡΤ11,7%Πηγή: tvnea.com