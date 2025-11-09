2025-11-09 17:18:44

Το πιο αργό τρένο της Ινδίας είναι ακόμη πιο αργό από ένα ποδήλατο, καλύπτει μόλις 46 χιλιόμετρα σε 5 ώρες, περνάει από 16 σήραγγες, ξεκινά από το Mettupalayam..., το όνομά του είναι...Το Nilgiri Mountain Express, το οποίο εκτελεί δρομολόγια από τον σταθμό Mettupalayam στο Ταμίλ Ναντού προς τον σταθμό Udhagamandalam (Ooty).india.comΗ Ινδία διαθέτει ένα τεράστιο σιδηροδρομικό σύστημα, που παρέχει sidirodromikanea

