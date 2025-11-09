2025-11-09 17:18:44
Φωτογραφία για Το πιο αργό τρένο της Ινδίας είναι ακόμη πιο αργό από ένα ποδήλατο, καλύπτει μόλις 46 χιλιόμετρα σε 5 ώρες!
Το πιο αργό τρένο της Ινδίας είναι ακόμη πιο αργό από ένα ποδήλατο, καλύπτει μόλις 46 χιλιόμετρα σε 5 ώρες, περνάει από 16 σήραγγες, ξεκινά από το Mettupalayam..., το όνομά του είναι...Το Nilgiri Mountain Express, το οποίο εκτελεί δρομολόγια από τον σταθμό Mettupalayam στο Ταμίλ Ναντού προς τον σταθμό Udhagamandalam (Ooty).india.comΗ Ινδία διαθέτει ένα τεράστιο σιδηροδρομικό σύστημα, που παρέχει sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι ελληνικές ταινίες τρώνε τις εκπομπές...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι ελληνικές ταινίες τρώνε τις εκπομπές...
Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο Δευτέρα και για έναν μήνα – Ποια λεωφορεία θα εξυπηρετούν τον κόσμο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο Δευτέρα και για έναν μήνα – Ποια λεωφορεία θα εξυπηρετούν τον κόσμο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Πρόβατα με πάνες εντοπίστηκαν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία!
Πρόβατα με πάνες εντοπίστηκαν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία!
Απίστευτο: Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας έφτασε σε άλλο σταθμό, 300 χλμ. μακριά από τον προορισμό του!
Απίστευτο: Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας έφτασε σε άλλο σταθμό, 300 χλμ. μακριά από τον προορισμό του!
Κυρανάκης:
Κυρανάκης: "Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι τρένο μπήκε σε αντίθετη γραμμή¨
Το ευρωπαϊκό τρένο του μέλλοντος: Η υπερταχεία που θα εκμηδενίζει τις αποστάσεις από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα
Το ευρωπαϊκό τρένο του μέλλοντος: Η υπερταχεία που θα εκμηδενίζει τις αποστάσεις από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/11/2025)
«Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»: Το νέο concept του Survivor 2026
«Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»: Το νέο concept του Survivor 2026
Hellenic Train: Επανέρχονται από αύριο τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο.
Hellenic Train: Επανέρχονται από αύριο τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο.
Στην κορυφή της prime time το The Voice of Greece- Απίστευτο 0,4% σε 15' στην εκπομπή Παρέα
Στην κορυφή της prime time το The Voice of Greece- Απίστευτο 0,4% σε 15' στην εκπομπή Παρέα