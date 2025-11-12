Ανθολόγιο: Ξαναδιαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο "Η πολιτεία της λίμνης" και, στο τετράδιό μας, κάνουμε τις παρακάτω εργασίες:1) Χωρίζουμε το κείμενο σε παραγράφους, χρησιμοποιώντας κάθετες γραμμές ή το σύμβολο της παραγράφου (§). Προσέχουμε να τηρείται η βασική δομή ενός περιγραφικού κειμένου.2) Βρίσκουμε στο κείμενο και καταγράφουμε στο τετράδιό μας από δύο παραδείγματα μεταφοράς, παρομοίωσης, προσωποποίησης και εικόνων.Μαθηματικά: Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για το αυριανό επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στα κεφάλαια 12 - 18. Ξαναθυμόμαστε τη θεωρία και τις λυμένες ασκήσεις στο Τ.Ε. και στις φωτοτυπίες μας.

