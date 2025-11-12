2025-11-12 13:52:13
Πηγη Καθημερινη
Μία έκρηξη χρωμάτων στον νυχτερινό ουράνιο θόλο απόλαυσαν τουλάχιστον 21 πολιτείες της Αμερικής, από το Τέξας και την Αλαμπάμα έως την Τζόρτζια και τη βόρεια Φλόριντα.
Oh wow, what a time to wake up! tinanantsou.blogspot.gr
