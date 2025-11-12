Το θέμα του βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Τρίτης απασχόλησε τη συζήτηση στο «Πρωινό». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Σταύρος Μπαλάσκας εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με την επιλογή της influencer να μιλήσει δημόσια στα social media, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα και της Φωτεινής Πετρογιάννη.«Είναι όλη μέρα με την τουαλέτα στο Μεγάλη Βρετάνια, είναι σε τρία γιοτ, είναι η δουλειά της. Εδώ κορίτσι μου έχεις ένα δράμα, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει κι άλλες γυναίκες και είναι κακοποίηση. Βούλωσ’ το, άσε τον Δημητρακόπουλο να κάνει τη δουλειά του», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας και ακολούθησε χαμός.“Θα της πεις να το βουλώσει κιόλας;», αντέδρασε άμεσα η Φωτεινή Πετρογιάννη. «Δεν είναι ωραία λέξη αυτή», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και ο διάλογος εξελίχθηκε ως εξής:Σ.Μ. Την παίρνω πίσω.Φ.Π. Να την πάρεις πίσω!Σ.Μ. Μην το πουλάς αυτό. Είναι ένα δράμα που όσες γυναίκες το περνάνε, πάνε στον ψυχίατρο. Πούλα το φόρεμά σου, κάνε αυτό που κάνεις στο διαδίκτυο και βγάζεις εκατομμύρια… Τώρα μιλάνε οι δικαστές, δε μιλάει η Τούνη. Δε συμφωνώ ρε παιδιά.Φ.Π. Επειδή δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ, με αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθάει κάποια γυναίκα που έχει υποστεί το ίδιο Σ.Μ. Όχι δεν την βοηθάει!Φ.Π. Τη βοηθάς εσύ που κάθεσαι εδώ και σχολιάζεις.Σ.Μ. Βοηθάει τον εαυτό της να πάρει views.Σχόλιο: Ενώ εσύ δεν θέλεις να πάρεις views με αυτά που λες;Πηγή: tvnea.com