2025-11-12 13:16:59
Φωτογραφία για Ας επιστραφεί η φράση στον ίδιο επιτέλους....
Το θέμα του βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Τρίτης απασχόλησε τη συζήτηση στο «Πρωινό». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Σταύρος Μπαλάσκας εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με την επιλογή της influencer να μιλήσει δημόσια στα social media, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα και της Φωτεινής Πετρογιάννη.

«Είναι όλη μέρα με την τουαλέτα στο Μεγάλη Βρετάνια, είναι σε τρία γιοτ, είναι η δουλειά της. Εδώ κορίτσι μου έχεις ένα δράμα, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει κι άλλες γυναίκες και είναι κακοποίηση. Βούλωσ’ το, άσε τον Δημητρακόπουλο να κάνει τη δουλειά του», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας και ακολούθησε χαμός.

“Θα της πεις να το βουλώσει κιόλας;», αντέδρασε άμεσα η Φωτεινή Πετρογιάννη. «Δεν είναι ωραία λέξη αυτή», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και ο διάλογος εξελίχθηκε ως εξής:

Σ.Μ. Την παίρνω πίσω.

Φ.Π. Να την πάρεις πίσω! 


Σ.Μ. Μην το πουλάς αυτό. Είναι ένα δράμα που όσες γυναίκες το περνάνε, πάνε στον ψυχίατρο. Πούλα το φόρεμά σου, κάνε αυτό που κάνεις στο διαδίκτυο και βγάζεις εκατομμύρια… Τώρα μιλάνε οι δικαστές, δε μιλάει η Τούνη. Δε συμφωνώ ρε παιδιά.

Φ.Π. Επειδή δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ, με αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθάει κάποια γυναίκα που έχει υποστεί το ίδιο Σ.Μ. Όχι δεν την βοηθάει!

Φ.Π. Τη βοηθάς εσύ που κάθεσαι εδώ και σχολιάζεις.

Σ.Μ. Βοηθάει τον εαυτό της να πάρει views.

Σχόλιο: Ενώ εσύ δεν θέλεις να πάρεις views με αυτά που λες;

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/11/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/11/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πέτρος Κωστόπουλος: «Πάγωσε» η Ελένη Τσολάκη με την απίστευτη φράση του στον αέρα- «Πουτ@@@ παντού»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Πάγωσε» η Ελένη Τσολάκη με την απίστευτη φράση του στον αέρα- «Πουτ@@@ παντού»
Ο Γιατρός: Όταν η μνήμη του Αντρέα ξυπνά, τίποτα δε μένει το ίδιο!
Ο Γιατρός: Όταν η μνήμη του Αντρέα ξυπνά, τίποτα δε μένει το ίδιο!
Εμβόλια COVID-19: Γιατί η ανοσία δεν διαρκεί το ίδιο σε όλους τους εμβολιασμένους;
Εμβόλια COVID-19: Γιατί η ανοσία δεν διαρκεί το ίδιο σε όλους τους εμβολιασμένους;
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χάρης Λεμπιδάκης: «Ο Κώστας Τσουρός δεν μου είπε την αλήθεια- Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου»
Χάρης Λεμπιδάκης: «Ο Κώστας Τσουρός δεν μου είπε την αλήθεια- Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου»
ANT1 NEWS SPECIAL EDITION Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση
ANT1 NEWS SPECIAL EDITION Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση
Επείγουσα αναθεώρηση της σιδηροδρομικής ασφάλειας στην Ιαπωνία μετά τη σύγκρουση τρένων στη γραμμή Tokyu Den-en-toshi
Επείγουσα αναθεώρηση της σιδηροδρομικής ασφάλειας στην Ιαπωνία μετά τη σύγκρουση τρένων στη γραμμή Tokyu Den-en-toshi
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
Νέα εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας για το Tvnea.com τον Οκτώβριο
Νέα εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας για το Tvnea.com τον Οκτώβριο