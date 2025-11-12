Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-container { text-align: center; margin: 20px auto; max-width: 650px; font-family: Arial, sans-serif; } .table-container h2 { text-align: center; font-weight: bold; letter-spacing: 1px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; } th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: center; } th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold; }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Happy DayALPHA27,7% Κοινωνία Ώρα MegaMEGA16,4% Καλημέρα ΕλλάδαANT111,8% Ώρα ΕλλάδοςOPEN9,6% ΣήμεραΣΚΑΪ7,6% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ10,8%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Super ΚατερίναALPHA17,3% BuongiornoMEGA10% Breakfast@StarSTAR8,7% Το ΠρωινόANT18,3% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ7,7% Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ15,2% 10 ΠαντούOPEN3,6%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 ΑποκαλύψειςANT114% Αλήθειες με τη ΖήναSTAR9,7% Live YouΣΚΑΪ8,9% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ15,1% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΕΡΤ14,2% Ώρα για ΨυχαγωγίαOPEN2,6%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Live NewsMEGA18,3% DealALPHA16,2% Οικογενειακές ΙστορίεςALPHA13,2% The ChaseMEGA11,9% Τροχός της ΤύχηςSTAR11,2% Cash or TrashSTAR10,2% 5x5ANT18,8% Ρουκ ΖουκANT18,7% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ7,8% Στούντιο 4ΕΡΤ16,8% Καθαρές ΚουβέντεςOPEN2,7%PRIME TIME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT119,9% Πόρτο ΛεόνεALPHA16,2% Μια Νύχτα ΜόνοMEGA16% Να μ’ ΑγαπάςALPHA15% Άγιος ΈρωταςALPHA12,7% Γη της ΕλιάςMEGA12,2% Grand HotelANT111,2% Η ΦάρμαSTAR10,6% Γιατί ρε Πατέρα;ANT110% The WallΣΚΑΪ7% Ελληνικη ταινία ΕΡΤ12,8% Real ViewOPEN2,5% Το Παιδί ΕΡΤ12,2% ΗλέκτραΕΡΤ11,6% Καλά θα πάει κι αυτό ΕΡΤ11,6%LATE NIGHT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 The 2Night ShowANT111% Money DropALPHA9% Status QuoOPEN3,3%Πηγή: tvnea.com