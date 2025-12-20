Ο Γιώργος Καζάνας συγχαίρει και προτρέπει την νέα εκπρόσωπο στο Δ.Σ. του ΟΣΕ, να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων τιμώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις
2025-12-20 22:53:38
Στην ανακοίνωσή του ο κ. Καζάνας αναφέρει:Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι.Η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΕ», αποτελεί μια κορυφαία δημοκρατική πράξη μέσα στον εργασιακό μας χώρο, καθώς η ενεργή έκφραση άποψης, επιβεβαιώνει τη σημασία που όλοι αποδίδουμε στη συλλογικότητα και sidirodromikanea
