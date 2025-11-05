2025-11-05 07:04:28

Αναδρομικά ακόμα και πάνω από 17.000 ευρώ για τις επικουρικές τους συντάξεις δικαιούνται χιλιάδες συνταξιούχοι που κατέβαλαν εισφορές επικουρικής ασφάλισης άνω του 6%.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΓια τις επιπλέον εισφορές ο νόμος προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται να πάρουν προσαύξηση στην επικουρική τους σύνταξη, η οποία ανάλογα με τα έτη καταβολής των αυξημένων εισφορών μπορεί να sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ