…ναι βέβαια – και είναι μια γυναικεία, αποκλειστικά, υπόθεση: “η κανέλα μειώνει και την ένταση της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας”



…αυτό το αρωματικό μπαχαρικό συνιστάται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας!



…ένα γλυκό μπαχαρικό με θεραπευτικές ιδιότητες



Η κανέλα δεν είναι απλώς ένα ζεστό μπαχαρικό της κουζίνας μας, αλλά και ένα φυσικό ίαμα για ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι γυναίκες.



η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/kai-ti-mas-symvoyleyoyn-ta-votana-ntina-tha-eiches-kati-akoma-na-mas-peis-gia-tin-kanela/



