Φωτογραφία για και τι μας συμβουλεύουν τα βότανα ντίνα; – θα είχες κάτι ακόμα να μας πεις για την κανέλα;
…ναι βέβαια – και είναι μια γυναικεία, αποκλειστικά, υπόθεση:  “η κανέλα μειώνει και την ένταση της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας” 

…αυτό το αρωματικό μπαχαρικό συνιστάται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας!

           …ένα γλυκό μπαχαρικό με θεραπευτικές ιδιότητες

Η κανέλα δεν είναι απλώς ένα ζεστό μπαχαρικό της κουζίνας μας, αλλά και ένα φυσικό ίαμα για ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι γυναίκες.

η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/kai-ti-mas-symvoyleyoyn-ta-votana-ntina-tha-eiches-kati-akoma-na-mas-peis-gia-tin-kanela/
Εκδήλωση. 10 χρόνια Mathesis
