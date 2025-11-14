





Η Josephine και ο Διονύσης Σχοινάς συναντήθηκαν στη σκηνή του 24ου Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου, και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσουν μία ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της pop σκηνής βρέθηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο secret place, που γέμισε ΡΥΘΜΟ, ενέργεια και αμέτρητες επιτυχίες μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα ατελείωτο πάρτι!

Η εκρηκτική hit performer Josephine «έβαλε φωτιά» στη σκηνή απογειώνοντας το κοινό με τις προσωπικές της μουσικές επιτυχίες, όπως «Μάγια», «Παλιόπαιδο», «Αυτό Που Θες» και «Μοίρα». Λίγο αργότερα, ο διαχρονικός κι αγαπημένος Διονύσης Σχοινάς πήρε τη σκυτάλη και τους ξεσήκωσε όλους με την αστείρευτη ενέργεια και τα αγαπημένα τραγούδια του, όπως «Ποτέ», «Το Πάρτυ Μας», «Ομορφαίνεις Τη Ζωή Μου» και «Το Δαχτυλίδι».

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε όταν οι δύο καλεσμένοι του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 ένωσαν τις φωνές τους σαν «Συγκοινωνούντα Δοχεία» σε ντουέτα διαχρονικών κι αγαπημένων τραγουδιών, όπως το «Πειρασμός» και το «Σ’ Αγαπώ» του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Η Josephine και ο Διονύσης Σχοινάς συναντήθηκαν για 1η φορά επί σκηνής και με τη χημεία και την ερμηνεία τους κατάφεραν να δώσουν στους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 μια αξέχαστη εορταστική βραδιά των 25 χρόνων του σταθμού!

Τα μοναδικά Live Events του «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» συνεχίζουν δυναμικά να μας χαρίζουν αξέχαστες μουσικές βραδιές, φέρνοντας στη σκηνή μοναδικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ» - Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

