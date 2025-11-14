2025-11-14 08:34:17
Φωτογραφία για «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ»: Η Josephine και ο Διονύσης Σχοινάς σε μία αξέχαστη μουσική «νύχτα»



Η Josephine και ο Διονύσης Σχοινάς συναντήθηκαν στη σκηνή του 24ου Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου, και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσουν μία ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της pop σκηνής βρέθηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο secret place, που γέμισε ΡΥΘΜΟ, ενέργεια και αμέτρητες επιτυχίες μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα ατελείωτο πάρτι!

Η εκρηκτική hit performer Josephine «έβαλε φωτιά» στη σκηνή απογειώνοντας το κοινό με τις προσωπικές της μουσικές επιτυχίες, όπως «Μάγια», «Παλιόπαιδο», «Αυτό Που Θες» και «Μοίρα». Λίγο αργότερα, ο διαχρονικός κι αγαπημένος Διονύσης Σχοινάς πήρε τη σκυτάλη και τους ξεσήκωσε όλους με την αστείρευτη ενέργεια και τα αγαπημένα τραγούδια του, όπως «Ποτέ», «Το Πάρτυ Μας», «Ομορφαίνεις Τη Ζωή Μου» και «Το Δαχτυλίδι».

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε όταν οι δύο καλεσμένοι του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 ένωσαν τις φωνές τους σαν «Συγκοινωνούντα Δοχεία» σε ντουέτα διαχρονικών κι αγαπημένων τραγουδιών, όπως το «Πειρασμός» και το «Σ’ Αγαπώ» του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Η Josephine και ο Διονύσης Σχοινάς συναντήθηκαν για 1η φορά επί σκηνής και με τη χημεία και την ερμηνεία τους κατάφεραν να δώσουν στους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 μια αξέχαστη εορταστική βραδιά των 25 χρόνων του σταθμού!

Τα μοναδικά Live Events του «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» συνεχίζουν δυναμικά να μας χαρίζουν αξέχαστες μουσικές βραδιές, φέρνοντας στη σκηνή μοναδικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ» - Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου – Στην Κίμωλο, το μικρό νησί με τη μεγάλη ψυχή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου – Στην Κίμωλο, το μικρό νησί με τη μεγάλη ψυχή
Σε σχέση με το ΙΒ στα δημόσια σχολεία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε σχέση με το ΙΒ στα δημόσια σχολεία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση- Prime Time: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή –Late Night: Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριαρχεί
Τηλεθέαση- Prime Time: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή –Late Night: Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριαρχεί
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Το θέμα της κρητικής βεντέτας με το διπλό φονικό Βορίζια και οι εξελίξεις στην Φοινικούντα
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Το θέμα της κρητικής βεντέτας με το διπλό φονικό Βορίζια και οι εξελίξεις στην Φοινικούντα
Η «Νύχτα αποκαλύψεων» και οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της τηλεθέασης τον Οκτώβριο
Η «Νύχτα αποκαλύψεων» και οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της τηλεθέασης τον Οκτώβριο
Κριτική: Μια Νύχτα Μόνο - Ένα δυνατό θέμα που χάνεται σε αργό ρυθμό και προβλέψιμες εξελίξεις...
Κριτική: Μια Νύχτα Μόνο - Ένα δυνατό θέμα που χάνεται σε αργό ρυθμό και προβλέψιμες εξελίξεις...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Bluetooth Core 6.2: ΝΕΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Bluetooth Core 6.2: ΝΕΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θεσσαλονίκη: Στις 18 Νοεμβρίου ξεκινά ο Δυτικός Προαστιακός για Σίνδο
Θεσσαλονίκη: Στις 18 Νοεμβρίου ξεκινά ο Δυτικός Προαστιακός για Σίνδο
Συντάξεις: Τι φέρνει ο Δεκέμβριος στις τσέπες 2,5 εκατ. συνταξιούχων - πίνακες ανά ταμείο
Συντάξεις: Τι φέρνει ο Δεκέμβριος στις τσέπες 2,5 εκατ. συνταξιούχων - πίνακες ανά ταμείο
Τα πιο επικίνδυνα σιδηροδρομικά δίκτυα του κόσμου
Τα πιο επικίνδυνα σιδηροδρομικά δίκτυα του κόσμου