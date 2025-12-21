2025-12-21 13:36:23
Φωτογραφία για Άννα Βίσση: Διαψεύδει τα σενάρια αποχώρησης από τη νύχτα – «Όσο έχω φωνή, θα σας τραγουδάω»
Τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να αποχωρεί από τις νυχτερινές εμφανίσεις έβαλε η Άννα Βίσση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που φέτος συμπληρώνει δέκα συνεχόμενα χρόνια επιτυχημένων εμφανίσεων στη σκηνή του Hotel Ermou, απευθύνθηκε στο κοινό της και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να κάνει κανένα μουσικό διάλειμμα από τη νύχτα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Όσο έχω φωνή», η Άννα Βίσση απάντησε με τον δικό της τρόπο στα όσα γράφονται:

«Για να απαντήσω σε αυτά που λέγονται, η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα. Όσο έχω φωνή, θα σας τραγουδάω», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους θαυμαστές της.

Πηγή: tvnea.com
Maestro: Σε πλήρη εξέλιξη τα γυρίσματα του 4ου κύκλου – Τι λέει ο Παπακαλιάτης – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Νέα δεδομένα στη θεραπεία μεταστατικού καρκίνου του μαστού
Δυνατή πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αυτές τις υποθέσεις θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
Μια νύχτα μόνο : Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η τελευταία μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση
Η Μαρία Κίτσου επιστρέφει με κωμωδία – Ολοκληρώθηκε ο πιλότος νέας σειράς mockumentary
Χειμερινό Ηλιοστάσιο σήμερα
Μεσημεριανής και Απογευματινής Ζώνης: Ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» και ο «Τροχό της Τύχης» οι επιλογές του κοινού...
Prime Time ζώνη: Στην κορυφή το THE VOICE - Δυνατά ποσοστά για την ταινία Minions 2
ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)
