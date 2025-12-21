2025-12-21 13:36:23

Τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να αποχωρεί από τις νυχτερινές εμφανίσεις έβαλε η Άννα Βίσση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες.



Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που φέτος συμπληρώνει δέκα συνεχόμενα χρόνια επιτυχημένων εμφανίσεων στη σκηνή του Hotel Ermou, απευθύνθηκε στο κοινό της και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να κάνει κανένα μουσικό διάλειμμα από τη νύχτα.



Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Όσο έχω φωνή», η Άννα Βίσση απάντησε με τον δικό της τρόπο στα όσα γράφονται:



«Για να απαντήσω σε αυτά που λέγονται, η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα. Όσο έχω φωνή, θα σας τραγουδάω», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους θαυμαστές της.



