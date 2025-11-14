2025-11-14 14:55:49
Φωτογραφία για Ο «Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει στο OPEN- Πότε θα παίζει;



Ο «Αδύναμος Κρίκος», ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεπαιχνίδια γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Σύμφωνα με πληροφορίες, την παρουσίαση του νέου κύκλου αναλαμβάνει η Μαρία Μπακοδήμου, σηματοδοτώντας μια σημαντική συνεργασία για το κανάλι.

Αν και αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε την προβολή του παιχνιδιού κάθε Σάββατο και Κυριακή, νεότερες πληροφορίες του tvnea.com αναφέρουν ότι τελικά το τηλεπαιχνίδι θα ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού. Ο «Αδύναμος Κρίκος», ενισχύοντας την ψυχαγωγική γραμμή του OPEN σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ώρα καθώς θα αναλάβει ίσως το lead in του δελτίου ή το lead in από της εκπομπής Real View.

Οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ το κανάλι ποντάρει στη δυναμική επιστροφή του παιχνιδιού και στη δημοφιλία της Μαρίας Μπακοδήμου για να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΦΣ για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη: Οι Φαρμακοποιοί στο Πλευρό του Ασθενούς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη: Οι Φαρμακοποιοί στο Πλευρό του Ασθενούς
Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μ. Κατσαράκης: Ξεκάθαρος στόχος μας να παραμείνει ο φαρμακοποιός ο ανθρώπινος κρίκος σε ένα ολοένα πιο ψηφιακό σύστημα υγείας
Μ. Κατσαράκης: Ξεκάθαρος στόχος μας να παραμείνει ο φαρμακοποιός ο ανθρώπινος κρίκος σε ένα ολοένα πιο ψηφιακό σύστημα υγείας
Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα εκπομπή του ΕΔΩ TV με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα εκπομπή του ΕΔΩ TV με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
Τηλεοπτική Κριτική: «Real View» – Το νέο πρόσωπο της prime time του OPEN
Τηλεοπτική Κριτική: «Real View» – Το νέο πρόσωπο της prime time του OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οδοντωτός: Στις ράγες της αβεβαιότητας – Το ιστορικό τρένο «φρενάρει» ξανά;
Οδοντωτός: Στις ράγες της αβεβαιότητας – Το ιστορικό τρένο «φρενάρει» ξανά;
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη
Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη
Η εγγραφή στην πλατφόρμα OpenBusiness του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αφορά τα φαρμακεία
Η εγγραφή στην πλατφόρμα OpenBusiness του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αφορά τα φαρμακεία
Ο σταθμάρχης ο πρώτος που έλαβε το κλητήριο θέσπισμα
Ο σταθμάρχης ο πρώτος που έλαβε το κλητήριο θέσπισμα