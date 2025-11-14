





Ο «Αδύναμος Κρίκος», ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεπαιχνίδια γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Σύμφωνα με πληροφορίες, την παρουσίαση του νέου κύκλου αναλαμβάνει η Μαρία Μπακοδήμου, σηματοδοτώντας μια σημαντική συνεργασία για το κανάλι.

Αν και αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε την προβολή του παιχνιδιού κάθε Σάββατο και Κυριακή, νεότερες πληροφορίες του tvnea.com αναφέρουν ότι τελικά το τηλεπαιχνίδι θα ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού. Ο «Αδύναμος Κρίκος», ενισχύοντας την ψυχαγωγική γραμμή του OPEN σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ώρα καθώς θα αναλάβει ίσως το lead in του δελτίου ή το lead in από της εκπομπής Real View.

Οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ το κανάλι ποντάρει στη δυναμική επιστροφή του παιχνιδιού και στη δημοφιλία της Μαρίας Μπακοδήμου για να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com