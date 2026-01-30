2026-01-30 09:58:38

Αύριο, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται η έκθεση έργων ζωγραφικής των σιδηροδρομικών καλλιτεχνών, η οποία φιλοξενείται σε αίθουσα του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης.Η έκθεση έχει δεχθεί θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με τους επισκέπτες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την ποικιλία, την ποιότητα και την προσωπική σφραγίδα που αποτυπώνεται σε κάθε έργο. Οι δημιουργοί, όλοι sidirodromikanea

