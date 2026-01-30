2026-01-30 09:58:38
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Αύριο τελευταία ημέρα της έκθεσης ζωγραφικής των σιδηροδρομικών καλλιτεχνών
Αύριο, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται η έκθεση έργων ζωγραφικής των σιδηροδρομικών καλλιτεχνών, η οποία φιλοξενείται σε αίθουσα του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης.Η έκθεση έχει δεχθεί θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με τους επισκέπτες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την ποικιλία, την ποιότητα και την προσωπική σφραγίδα που αποτυπώνεται σε κάθε έργο. Οι δημιουργοί, όλοι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/1/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μηχάνημα λείανσης σιδηροδρομικών γραμμών. Βίντεο
Μηχάνημα λείανσης σιδηροδρομικών γραμμών. Βίντεο
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλο το Βέλγιο λόγω πενθήμερης απεργίας των σιδηροδρομικών
Προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλο το Βέλγιο λόγω πενθήμερης απεργίας των σιδηροδρομικών
Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Στιγμές από την προσέλευση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών στην εκδήλωση κοπής της πίτας τους. Βίντεο.
Στιγμές από την προσέλευση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών στην εκδήλωση κοπής της πίτας τους. Βίντεο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
Ο Μεσαίος Διάδρομος μειώνει τους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης
Ο Μεσαίος Διάδρομος μειώνει τους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ: Η ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ: Η ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ
ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ CXMT και YMTC ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΕ DRAM και NAND
ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ CXMT και YMTC ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΕ DRAM και NAND
Το πρώτο τρένο ταχείας φόρτισης με μπαταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο για επιβίβαση αυτό το Σαββατοκύριακο
Το πρώτο τρένο ταχείας φόρτισης με μπαταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο για επιβίβαση αυτό το Σαββατοκύριακο