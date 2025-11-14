





Στο νέο επεισόδιο του «VITALITY», αυτή την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι, δυναμικές γυναίκες μιλούν ανοιχτά για την εμμηνόπαυση. Πρόκειται για τη φυσική φάση στη ζωής μιας γυναίκας, που σηματοδοτεί μια νέα αρχή και μας προτρέπουν να μιλήσουμε ανοικτά, χωρίς ταμπού.

Η αγαπημένη εκπομπή υγείας και ευεξίας «VITALITY» του ACTION 24 με την Ελένη Πετρουλάκη επιστρέφει με ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε ένα θέμα που για χρόνια συνοδευόταν από σιωπή και προκαταλήψεις: την εμμηνόπαυση. Μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις, επιστημονική ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές ευεξίας, η εκπομπή σπάει τα ταμπού και αναδεικνύει τη γυναικεία δύναμη, αυτογνωσία και δημιουργικότητα που ανθίζουν σε αυτή την περίοδο της ζωής των γυναικών.

Η Νόνη Δούνια, ηθοποιός, παρουσιάστρια και βουλευτής, καταθέτει τη δική της εμπειρία περιγράφοντας με αυθεντικότητα τον τρόπο που επαναπροσδιόρισε τον εαυτό της. «Η γυναίκα στην εμμηνόπαυση είναι πιο ελεύθερη και πιο δημιουργική από ποτέ», λέει η ίδια και επισημαίνει ότι η εμμηνόπαυση δεν σηματοδοτεί το τέλος, αλλά την αρχή μιας πιο ελεύθερης, συνειδητής και δημιουργικής εποχής για καθεμιά μας.

Η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, δίνει επιστημονικές απαντήσεις και απενοχοποιεί αυτήν τη φυσιολογική φάση της ζωής της γυναίκας. Η εμμηνόπαυση δεν είναι ασθένεια, ούτε σύμπτωμα γήρανσης, αλλά ένα στάδιο ωριμότητας και ανανέωσης. «Είναι μύθος ότι οι γυναίκες γερνούν με την εμμηνόπαυση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά, καλώντας όλες τις γυναίκες να μιλούν χωρίς φόβο και προκατάληψη.







Στην ενότητα ομορφιάς, ο κορυφαίος hairstylist, Βασίλης Μπουλούμπασης, συνομιλεί με τη beauty expert, Ιωάννα Μπούκη, για τις σημαντικές γυναίκες που έχει χτενίσει στην πορεία του και μας μαθαίνει ένα απλό, κομψό και trendy χτένισμα για μακριά μαλλιά γιατί η απλότητα είναι η νέα πολυτέλεια.

Πηγή: tvnea.com