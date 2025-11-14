2025-11-14 14:55:49
Ένα νέο, δυναμικό δελτίο ειδήσεων έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το καθημερινό πρόγραμμα του MEGA News, φέρνοντας βαθύτερη ανάλυση, ουσιαστική ενημέρωση και τεκμηριωμένη άποψη.

Από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και κάθε βράδυ (Δευτέρα – Παρασκευή) στις 22:00, o Γιάννης Μούτσιος καταγράφει και παρουσιάζει όλη τη… «MEGA News Επικαιρότητα», αξιόπιστα και υπεύθυνα, με τη σφραγίδα του MEGA.

Ενημέρωση χωρίς θόρυβο, αλλά με ουσία. Σχόλιο που ανοίγει τον διάλογο.

Μέσα από έρευνα, ρεπορτάζ σε βάθος και ουσιαστικές τοποθετήσεις, η «MEGA News Επικαιρότητα» φωτίζει όλα όσα καθορίζουν την ημερήσια ατζέντα.

Ένα δίωρο δελτίο ειδήσεων με ανάλυση και συζήτηση. Οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων παίρνουν θέση και μιλούν έξω από τις γραμμές για τα πιο κρίσιμα θέματα, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές και αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα.



Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.  



Πηγή: tvnea.com
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
«Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
ANT1 NEWS SPECIAL EDITION Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση
Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Ο «Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει στο OPEN- Πότε θα παίζει;
ΠΦΣ για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη: Οι Φαρμακοποιοί στο Πλευρό του Ασθενούς
Οδοντωτός: Στις ράγες της αβεβαιότητας – Το ιστορικό τρένο «φρενάρει» ξανά;
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
