2025-11-15 15:29:14
Φωτογραφία για ποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος

 



Παρουσιάζεται ανάλυση των μεταβολών των καιρικών φαινομένων, της θερμοκρασίας και του χιονιού, το οποίο —ενώ τροφοδοτεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο τους υδροφόρους ορίζοντες— αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο του υδρολογικού κύκλου.

 Η ένταση των καιρικών φαινομένων αποδίδεται στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

 O Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διδάκτορας Δυναμικής Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου PARIS 6. Από το 2002 είναι ερευνητής και από το 2011 Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

Η θεματική περιοχή ειδίκευσης του περιλαμβάνει: δυναμική μετεωρολογία, αριθμητική πρόγνωση καιρού, κλιματολογία και δυναμική ατμοσφαιρικών συστημάτων (με έμφαση σε ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Μεσογείου), Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη μετεωρολογικών και κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης προσαρμοσμένων σε τομείς όπως πολιτική προστασία, ενέργεια, και αστικό περιβάλλον. Είναι συν-δημιουργός και διαχειριστής της ιστοσελίδας πρόγνωσης καιρού: www.meteo.gr 
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/11/2025)
Αποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
Αποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
ANT1 NEWS SPECIAL EDITION Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση
ANT1 NEWS SPECIAL EDITION Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση
Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ
Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ
Αλλαγή προγραμματισμου στο MEGA λόγο πένθους
Αλλαγή προγραμματισμου στο MEGA λόγο πένθους
Αλλαγή προγραμματισμού για το HOTΕΛ ΕΛVIRA - Πότε θα παίζει;
Αλλαγή προγραμματισμού για το HOTΕΛ ΕΛVIRA - Πότε θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πέτρος Κωστόπουλος για Καινούργιου: Το σάλτο από το 18% στο 25% έγινε για την εγκυμοσύνη - Ελένη Τσολάκη: Eίναι άδικο...
Πέτρος Κωστόπουλος για Καινούργιου: Το σάλτο από το 18% στο 25% έγινε για την εγκυμοσύνη - Ελένη Τσολάκη: Eίναι άδικο...
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 8ο επεισόδιο
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 8ο επεισόδιο
«Το Σόι Σου» πρώτο στην prime time – Τα αναλυτικά ποσοστά
«Το Σόι Σου» πρώτο στην prime time – Τα αναλυτικά ποσοστά
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
Πρωινά ενημερωτικά: Συνεχίζει με δυνατά ποσοστά το “Happy Day” στον Alpha
Πρωινά ενημερωτικά: Συνεχίζει με δυνατά ποσοστά το “Happy Day” στον Alpha