Παρουσιάζεται ανάλυση των μεταβολών των καιρικών φαινομένων, της θερμοκρασίας και του χιονιού, το οποίο —ενώ τροφοδοτεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο τους υδροφόρους ορίζοντες— αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο του υδρολογικού κύκλου.Η ένταση των καιρικών φαινομένων αποδίδεται στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.O Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διδάκτορας Δυναμικής Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου PARIS 6. Από το 2002 είναι ερευνητής και από το 2011 Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.Η θεματική περιοχή ειδίκευσης του περιλαμβάνει: δυναμική μετεωρολογία, αριθμητική πρόγνωση καιρού, κλιματολογία και δυναμική ατμοσφαιρικών συστημάτων (με έμφαση σε ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Μεσογείου), Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη μετεωρολογικών και κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης προσαρμοσμένων σε τομείς όπως πολιτική προστασία, ενέργεια, και αστικό περιβάλλον. Είναι συν-δημιουργός και διαχειριστής της ιστοσελίδας πρόγνωσης καιρού: www.meteo.gr