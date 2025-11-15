2025-11-15 12:47:17
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 HAPPY DAYALPHA21,3% ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGAMEGA20,2% ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣOPEN9,4% ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑANT18,5% ΣΗΜΕΡΑΣΚΑΪ6,6%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑALPHA25,4% BUONGIORNOMEGA9,2% ΤΟ ΠΡΩΙΝΟANT18,7% ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙΣΚΑΪ5,6% BREAKFAST @ STARSTAR5,3% 10 ΠΑΝΤΟΥOPEN4,6% ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝΕΡΤ13,4%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣANT115,4% ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑSTAR10% ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΪ5,6% ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑOPEN5,3% LIVE YOUΣΚΑΪ3,7%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 DEALALPHA19% LIVE NEWSMEGA17,2% THE CHASEMEGA16,3% ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣSTAR15,3% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣALPHA14,9% ROUK ZOUKANT112,5% CASH OR TRASHSTAR9,7% 5X5 CELEBRITYANT15,8% ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣOPEN2,8% ΤΟ ’ΧΟΥΜΕΣΚΑΪ2,8%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥALPHA30,8% THE VOICEΣΚΑΪ12,4% GNTMSTAR12% Ο ΓΙΑΤΡΟΣALPHA10,2% ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣMEGA9,3% HOTEL ELVIRAMEGA6,8% ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣANT16,3% ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗΕΡΤ0,7%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΑΛΙΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛALPHA14% ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗΣΚΑΪ11,7%
Πηγή: tvnea.com
