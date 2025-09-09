Κύριες δράσεις των βοτάνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Κάποιος σοφός της αρχαιότητας είχε πει: “Το να παίρνουμε μέτρα όταν ήδη είμαστε άρρωστοι είναι σαν να αρχίζουμε να ανοίγουμε ένα πηγάδι όταν πια έχουμε διψάσει-μήπως να μην το αφήσουμε για τόσο αργά;”

Ο Ιπποκράτης, ο οποίος ήταν από τους πρώτους γιατρούς που πίστευε και δίδασκε την πρόληψη, ταξινόμησε σε κατηγορίες όλες τις τροφές και τα βότανα ανάλογα με τη θεμελιώδη τους ιδιότητα – θερμό ή ψυχρό, ξηρό ή υγρό – και θεωρούσε ότι η καλή υγεία διατηρείται όταν οι ιδιότητες αυτές είναι σε ισορροπία στον οργανισμό μας, καθώς και με την φυσική άσκηση και τον άφθονο καθαρό αέρα.Ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης έγραψε το κλασικό του κείμενο De Materia Medica γύρω στο 60μ.Χ. και το βιβλίο αυτό παρέμεινε το πρότυπο εγχειρίδιο για 1.500 χρόνια και μέσα σε αυτό βρίσκουμε πολλά στοιχεία ταξινόμησης των βοτάνων σύμφωνα με τις ιδιότητες και δράσεις τους, πολλές δε από τις δράσεις που μας περιγράφει, μας είναι ακόμα οικίες!και ξεκινώ με την πρώτη ομάδα βοτάνων, τα οποία είναι:-. θυμάρι για..η συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/egkyklopaideia-ygeias-enas-odigos-gia-koina-farmakeytika-votana-2o/