2025-11-17 14:20:46
Φωτογραφία για Εργαζόμενοι της Hellenic train συμπαραστέκονται σε συνάδελφό τους
Το Σωματείο Εργαζομένων Hellenic train εκφράζει την συμπαράστασή του προς τον συνδικαλιστή, Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ, Παντελή Μπαριανό, όσον αφορά το εξώδικο που δέχθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κων/νο Κυρανάκη.Το εξώδικο αφορά δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των εργαζομένων από το κτίριο της Καρόλου.Το Σωματείο Εργαζομένων sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας
Στέλιος Καλός: Ήρωες ήταν οι παλιοί σιδηροδρομικοί
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στέλιος Καλός: "Ήρωες ήταν οι παλιοί σιδηροδρομικοί"
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic train
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic train
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος.
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος.
Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς
Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic train
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic train
Σεμινάριο Liafarm x Servier την Τετάρτη 26/11
Σεμινάριο Liafarm x Servier την Τετάρτη 26/11
Συναγερμός για τη γρίπη: Το νέο στέλεχος Κ φέρνει κρούσματα και βαρύτερη νόσηση – Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Συναγερμός για τη γρίπη: Το νέο στέλεχος Κ φέρνει κρούσματα και βαρύτερη νόσηση – Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Όλα όσα γνωρίζουμε για τον απίστευτο νέο σιδηρόδρομο αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών που κατασκευάζεται στην έρημο
Όλα όσα γνωρίζουμε για τον απίστευτο νέο σιδηρόδρομο αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών που κατασκευάζεται στην έρημο
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο… φουλ οι δοκιμές – Οι συρμοί φτάνουν πλέον στην Καλαμαριά
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο… φουλ οι δοκιμές – Οι συρμοί φτάνουν πλέον στην Καλαμαριά