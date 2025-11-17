2025-11-17 14:20:46

Το Σωματείο Εργαζομένων Hellenic train εκφράζει την συμπαράστασή του προς τον συνδικαλιστή, Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ, Παντελή Μπαριανό, όσον αφορά το εξώδικο που δέχθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κων/νο Κυρανάκη.Το εξώδικο αφορά δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των εργαζομένων από το κτίριο της Καρόλου.Το Σωματείο Εργαζομένων sidirodromikanea

