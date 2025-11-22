Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών



από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ximeronews

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με τις κοινωνικές δομές του (Κέντρο Κοινότητας & Κοινωνικό Παντοπωλείο), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), διοργανώνουν την Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025