Το καλοκαίρι έφυγε και πήρε μαζί του τις χαλαρές και ήσυχες ημέρες. Όταν επιστρέφουμε στην εργασία μας, συχνά διαπιστώνουμε ότι η συσκευή που χρησιμοποιούσαμε πριν από λίγο καιρό, πλέον δεν λειτουργεί το ίδιο καλά. Οι εφαρμογές αργούν να φορτώσουν. Το ίδιο και τα αρχεία. Σαν να ήθελαν να κάνουν λίγο ακόμα διακοπές. Όμως, μπορείτε να το δείτε σαν μια ευκαιρία να προχωρήσετε σε μια αποτελεσματική αναβάθμιση του εξοπλισμού σας, με έναν ολοκαίνουργιο σκληρό SSD.

Όσοι δεν έχουν εμπειρία, μπορεί να νομίζουν ότι οι υψηλής ταχύτητας SSD προορίζονται για επαγγελματικά περιβάλλοντα, και ότι χρησιμοποιούνται μόνο για εργασία με αρχεία τεράστιου μεγέθους ή από αθλητές των esport, που πάντα κυνηγάνε αυτό το έξτρα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι υψηλής ταχύτητας SSD είναι απλώς ένας τρόπος να γίνει πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η δουλειά σε PC.

Ποια πλεονεκτήματα έχει η απόκτηση ενός υψηλής ταχύτητας SSD;

Πιο γρήγοροι χρόνοι εκκίνησης και ταχύτερη φόρτωση εφαρμογών - Ένα PC εξοπλισμένο με SSD πραγματοποιεί εκκίνηση εξαιρετικά γρήγορα. Το ίδιο γίνεται και με οποιοδήποτε λογισμικό που είναι εγκαταστημένο στο PC σας. Κάνει την καθημερινή σας εργασία πιο εύκολη και, το σημαντικότερο, την κάνει λιγότερο εκνευριστική.Ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών χωρίς καθυστερήσεις – Οι σκληροί SSD σάς προσφέρουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές ή πολλά προγράμματα περιήγησης. Η εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές εφαρμογές γίνεται ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις, ακόμα και σε μεγάλους φόρτους εργασιών.Εργαστείτε πιο αποδοτικά με μεγάλα αρχεία – Οι σκληροί SSD διευκολύνουν κατά πολύ την επεξεργασία βίντεο και φωτογραφιών, καθώς και την εργασία με υψηλής ανάλυσης έγγραφα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για άτομα που χρησιμοποιούν συχνά αρχεία πολυμέσων ή εργάζονται σε πρότζεκτ με υψηλές απαιτήσεις εύρους ζώνης δεδομένων.Αυξημένη αντίσταση στα χτυπήματα – Οι σκληροί SSD αντέχουν στις φυσικές κρούσεις, μαι πολύτιμη ιδιότητα για φορητούς υπολογιστές. Επιπλέον, επειδή δεν διαθέτουν κινούμενα μέρη, είναι λιγότερο πιθανό να υποστούν μηχανικές βλάβες. Αυτός είναι ο λόγος που αποτελούν ιδανική επιλογή για σπουδαστές που παίρνουν τις συσκευές τους στη σχολή, καθώς και για την εργασία εκτός γραφείου.Αναβάθμιση με το βλέμμα στο μέλλον – Όταν προτιμάτε έναν σκληρό δίσκο SSD, να ξέρετε ότι επενδύετε σε μια συσκευή που θα παραμείνει συμβατή με τον εξοπλισμό σας, ακόμα και αν μελλοντικά αποφασίσετε να αλλάξετε αλλάξετε άλλα μέρη του υλικού σας. Οι επενδύσεις αυτού του τύπου εγγυώνται τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την αποτελεσματικότητα.

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την αγορά ενός SSD;

Λάβετε υπόψη τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε SSD με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων από 4 TB έως ακόμα και 8 TB. Προσφέρονται ιδανικά για άτομα που συχνά εργάζονται με τεράστια αρχεία, όπως οι φωτογράφοι, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας βίντεο ή οι γραφίστες. Αν δεν χρειάζεστε τόσο πολύ χώρο, μια συσκευή με 1 ή 2 TB αποθηκευτικού χώρου θα είναι αρκετή. Μπορεί να αποθηκεύσει τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά και μια καλού μεγέθους συλλογή παιχνιδιών. Μια άλλη σημαντική ποιότητα των δίσκων SSD είναι η ταχύτητα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερο. Για παράδειγμα, ο NVMe Samsung 990 EVO Plus πιάνει ταχύτητες ανάγνωσης έως και 7.250 MB/s.

Λάβετε υπόψη ότι οι εξωτερικοί δίσκοι είναι μια επίσης καλή επιλογή. Έχουν γίνει πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια και εξυπηρετούν καλά τις ανάγκες όσων θέλουν πρόσβαση στα δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή. Χάρη στο μικρό μέγεθος και τον μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση στα έγγραφα, στα αρχεία και στα πολυμέσα σας. Αν κάτι τέτοιο σας ακούγεται καλό, ρίξτε μια ματιά στον Samsung T7 Shield, ο οποίος πιάνει ταχύτητες ανάγνωσης έως και 1.050 MB/s, ταχύτητες εγγραφής έως και 1.000 MB/s, και μπορεί να αποθηκεύσει έως και 4 TB δεδομένων. Ο ίδιος ο δίσκος βρίσκεται σε ειδική αδιάβροχη θήκη που απωθεί τη σκόνη, με πιστοποίηση βαθμού προστασίας IP65, και αντέχει σε πτώσεις από έως και 3 μέτρα.

Εν ολίγοις, η αγορά ενός τελευταίας τεχνολογίας σκληρού δίσκου SSD αποτελεί έναν από τους πιο εύκολους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους να ενισχύσετε την αποτελεσματικότητα της συσκευής σας, ανεξάρτητα αν τη χρησιμοποιείτε για μελέτη, για εργασία ή μόνο για ψυχαγωγία. Θα χαρίσει πιο γρήγορη εκκίνηση στο PC σας και πιο ομαλή λειτουργία στις εφαρμογές σας. Και τέλος, διευκολύνει την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών και την εργασία με μεγάλα αρχεία, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τα άτομα που εργάζονται ή μελετούν από το σπίτι.

