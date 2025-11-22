2025-11-22 19:54:33
Φωτογραφία για Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία 1323 με 300 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω τεχνικού προβλήματος.
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1323, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο, ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω τεχνικού προβλήματοςΕφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με την καθυστέρηση να διαμορφώνεται στα 83 λεπτά.Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train sidirodromikanea
Αντιδήμαρχος ζητά αποζημίωση από τον Δήμο Αγρινίου μετά από επίθεση σκύλου – Καταγγελίες της παράταξης Πιστιόλα και πλήρη επιβεβαίωση των θέσεών της
Αντιδήμαρχος ζητά αποζημίωση από τον Δήμο Αγρινίου μετά από επίθεση σκύλου – Καταγγελίες της παράταξης Πιστιόλα και πλήρη επιβεβαίωση των θέσεών της
Το θαυματουργό αγριοράδικο – η ισχυρή αντικαρκινική δράση της ρίζας του Taraxacum officinale
Το θαυματουργό αγριοράδικο – η ισχυρή αντικαρκινική δράση της ρίζας του Taraxacum officinale
