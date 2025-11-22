2025-11-22 19:54:33

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1323, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο, ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω τεχνικού προβλήματοςΕφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με την καθυστέρηση να διαμορφώνεται στα 83 λεπτά.Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train sidirodromikanea

