





Η αγαπημένη εκπομπή «Βινύλιο» επιστρέφει και πάλι για να μας ταξιδέψει με τον μοναδικό τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει. Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και με την παρέα των πάντα απολαυστικών Γιάννη Σερβετά και Χρήστου Κιούση, μας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, αβίαστο χιούμορ και αληθινή νοσταλγία.

Με επίκεντρο το βινύλιο, αλλά με διάθεση να ξεφεύγουν σε κάθε γωνιά της μουσικής –και όχι μόνο– οι δημιουργοί της εκπομπής στήνουν κάθε φορά ένα αυθόρμητο, ζεστό σκηνικό, όπου οι ιστορίες μπλέκονται με αγαπημένα τραγούδια, και οι στιγμές οδηγούν συχνά σε μικρά, απρόβλεπτα… πάρτι.

Το «Βινύλιο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 20:00, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, έτοιμο να μας χαρίσει ακόμη μία σεζόν γεμάτη αυθεντικότητα και μουσικές συγκινήσεις.

Πηγή: tvnea.com