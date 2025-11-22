2025-11-22 23:24:04
Φωτογραφία για Ένα βοτανικό φαρμακείο στο ερμάριο της κουζίνας μας
Στον πλανήτης μας ο αριθμός των βοτάνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βοτανική ιατρική είναι πολύ μεγάλος.

Μόνο στον δυτικό κόσμο υπολογίζονται πάνω από δύο χιλιάδες.

Ποια βότανα λοιπόν θα ήταν λογικό να έχουμε στο σπίτι μας;

Το πιο φρόνιμο και απαραίτητο είναι να έχουμε στο ερμάριο της κουζίνας μας τα αντιπροσωπευτικότερα των κύριων ομάδων, ανάλογα πάντα, με τις ιδιότητες, δράσεις και χρήσεις τους.

Αν αποφασίσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο “φαρμακείο” θα πρέπει σιγά-σιγά να εξοικειωθούμε με αυτά τα βότανα και

να τα χρησιμοποιούμε κατά την κρίση μας.

Τα βότανα που θα αποτελέσουν το βοτανικό μας φαρμακείο μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε είτε σαν ξηρά βότανα είτε σαν βάμματα ή λάδια και είναι τα εξής:

συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/ena-votaniko-farmakeio-sto-ermario-tis-koyzinas-mas/
Χριστουγεννιάτικο τζάκι. Πρακτικές προτάσεις για όμορφο στολισμό.
Χριστουγεννιάτικο τζάκι. Πρακτικές προτάσεις για όμορφο στολισμό.
Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
