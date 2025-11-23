2025-11-23 19:18:59
Φωτογραφία για Σπύρος Τομαρας :Τις προηγούμενες ημέρες η Βόνιτσα δοκιμάστηκε δύο φορές από πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα.



πηγη facebook Spyridon Tomaras

Τις προηγούμενες ημέρες η Βόνιτσα δοκιμάστηκε δύο φορές από πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην τελευταία νεροποντή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, καταγράφηκαν τουλάχιστον 150 mm βροχής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ποσότητες που το σημερινό σύστημα απορροής δυσκολεύεται αντικειμενικά να διαχειριστεί, και γι’ αυτό είχαμε τα προβλήματα που όλοι ζήσαμε.....

