2025-11-23 13:47:36

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει φέτος μια ασυνήθιστα πρώιμη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, με την κυκλοφορία του ιού να καταγράφεται τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από τις προηγούμενες περιόδους.



Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με αυξημένη ετοιμότητα την πρόωρη άνοδο της εποχικής γρίπης και την εμφάνιση του νέου υποστελέχους Κ του ιού Α(H3N2), που φαίνεται να κυριαρχεί και ενδέχεται να έχει αυξημένη μεταδοτικότητα.



Παρά την αβεβαιότητα για την πορεία της γρίπης, τα υγειονομικά συστήματα προετοιμάζονται για ενδεχομένως πιο έντονη επιδημιολογική εικόνα, καθώς η δραστηριότητα ήδη ξεπερνά τα αναμενόμενα επίπεδα.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ