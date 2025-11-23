2025-11-23 13:47:36
Φωτογραφία για Γρίπη: Στο επίκεντρο της προσοχής η εξέλιξη του υποστελέχους Κ – Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει φέτος μια ασυνήθιστα πρώιμη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, με την κυκλοφορία του ιού να καταγράφεται τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από τις προηγούμενες περιόδους.

Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με αυξημένη ετοιμότητα την πρόωρη άνοδο της εποχικής γρίπης και την εμφάνιση του νέου υποστελέχους Κ του ιού Α(H3N2), που φαίνεται να κυριαρχεί και ενδέχεται να έχει αυξημένη μεταδοτικότητα.

Παρά την αβεβαιότητα για την πορεία της γρίπης, τα υγειονομικά συστήματα προετοιμάζονται για ενδεχομένως πιο έντονη επιδημιολογική εικόνα, καθώς η δραστηριότητα ήδη ξεπερνά τα αναμενόμενα επίπεδα.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα κανάλια της Βενέτικης Βόνιτσας. Γράφει η Μπογόρδου Αγγελική
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα κανάλια της Βενέτικης Βόνιτσας. Γράφει η Μπογόρδου Αγγελική
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η φιλία στο επίκεντρο
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η φιλία στο επίκεντρο
Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Κούμπωσαν» τα συστήματα στην επέκταση προς Καλαμαριά – Εκτεταμένο σέρβις σε σκάλες και ασανσέρ της βασικής γραμμής
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Κούμπωσαν» τα συστήματα στην επέκταση προς Καλαμαριά – Εκτεταμένο σέρβις σε σκάλες και ασανσέρ της βασικής γραμμής
Γρίπη: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το ECDC – Φόβοι για μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών
Γρίπη: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το ECDC – Φόβοι για μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών
Συναγερμός για τη γρίπη: Το νέο στέλεχος Κ φέρνει κρούσματα και βαρύτερη νόσηση – Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Συναγερμός για τη γρίπη: Το νέο στέλεχος Κ φέρνει κρούσματα και βαρύτερη νόσηση – Πότε έρχεται στην Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ & ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ & ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγίας ο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγίας ο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star – Σκληρός ανταγωνισμός στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star – Σκληρός ανταγωνισμός στο δυναμικό κοινό
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/11/2025)