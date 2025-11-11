Χριστίνα Σταρακά: Επείγουσα η ανάγκη θωράκισης της Αιτωλοακαρνανίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα
2025-11-11 14:10:27
Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη έντονη κακοκαιρία σε πολλές περιοχές του νομού, ιδιαίτερα στη Βόνιτσα και το Μοναστηράκι του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, αλλά και στο Στρογγυλοβούνι του Δήμου Ξηρομέρου, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγρινίου (Καλύβια-Πλάτανος, Νεάπολη, Μεγάλη Χώρα) και στο Πεντάλοφο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους, κατοικίες πλημμύρισαν και υποδομές υπέστησαν σοβαρές φθορές....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
