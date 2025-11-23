2025-11-23 17:45:44
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε στα Καλύβια Αγρινίου σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η 5η Γιορτή Πορτοκαλιού, παρά την βροχόπτωση που έπεσε κατά διαστήματα και διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγρινίου και την Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
