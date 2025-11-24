2025-11-24 09:42:53
Οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου συνέχισαν και αυτή την εβδομάδα τη μάχη της τηλεθέασης, με το δυναμικό κοινό να αναδεικνύει ξεκάθαρο νικητή.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο», το οποίο κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας 13,1%. Η εκπομπή διατήρησε τη δυναμική της, παραμένοντας ισχυρός παίκτης στο ενημερωτικό πεδίο.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, με 11,4%, ενώ το «Τώρα Μαζί» ολοκλήρωσε την τριάδα με 7,3%.

Ο αγώνας Formula 1 στο Λας Βέγκας, ο οποίος μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1, συγκεντρώνοντας 6,5% στο δυναμικό κοινό 

Οι πρωινές ζώνες και οι ζωντανές μεταδόσεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν ένα απαιτητικό και πολυδιάστατο τοπίο τηλεθέασης, όπου κάθε μονάδα μετράει.



Πηγή: tvnea.com
