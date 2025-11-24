Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου βρέθηκε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, η οποία κατέγραψε 17,6%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στην πρωινή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι» με 10%, ενώ οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 9,7%.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 7,8%, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open κατέγραψε 4,7%. Τέλος, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Καλημέρα Είπαμε» περιορίστηκε στο 2,6%.

Η πρωινή μάχη του Σαββατοκύριακου παραμένει δυναμική, με τον Alpha να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα.

Πηγή: tvnea.com