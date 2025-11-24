Ισχυρός ανταγωνισμός καταγράφηκε στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, με τη μάχη των ποσοστών να παρουσιάζει ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις. Τρεις παραγωγές κινήθηκαν πολύ κοντά μεταξύ τους, αγγίζοντας ή ξεπερνώντας το 14%.

Στην κορυφή βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 14,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στο τηλεοπτικό κοινό. Ακολούθησαν δύο ελληνικές ταινίες: η μία με 14,3% από τον ΑΝΤ1 και η δεύτερη με 14,2% στο Star, συνεχίζοντας την παράδοση του είδους σε υψηλές επιδόσεις.

Λίγο χαμηλότερα, οι ψυχαγωγικές εκπομπές κράτησαν ισχυρή παρουσία. Το «Καλύτερα δε Γίνεται» σημείωσε 12,5%, ενώ το «The Chase» του MEGA κινήθηκε στο 11%. Το «Σόι σου» σε επανάληψη διατήρησε αξιοπρεπές ποσοστό με 10,4%, ενώ το «Kitchen Lab» κατέγραψε 9,8%.

Στις επαναλήψεις σειρών, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» έφτασε το 8,1%, με τα «Εξελίξεις Τώρα» στο 8% και το «Είσαι το Ταίρι μου» στο 7,7%.

Στα χαμηλότερα στρώματα της τηλεθέασης, οι ενημερωτικές και πολιτιστικές εκπομπές κινήθηκαν σε ήπιες επιδόσεις. Οι «Εικόνες» του OPEN σημείωσαν 5,6%, ενώ το «Πλυντήριο» στον ΣΚΑΪ έφτασε το 4,6% και η εκπομπή «Η Ελλάδα Ψηφίζει» το 3,5%. Ακόμη πιο χαμηλά, το «Ό,τι Αρχίζει» της ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 2,3%, το «Chef στην Κουζίνα σας» στο OPEN 2,5%, ενώ το Generation SK έπεσε στο 1,9%.

Τέλος, το Εδώ TV στο OPEN περιορίστηκε μόλις στο 1,1%, με 15λεπτο να αγγίζει το εξαιρετικά χαμηλό 0,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η εκπομπή δεν κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού.

